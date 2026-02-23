كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي يتسحاق بريك يحذر: أحداث 7 أكتوبر مجرد مقدمة لمواجهة وجودية متعددة الجبهات

فلسطين

سلطات الاحتلال تحظر منصات إعلامية مقدسية وتصنفها
🎧 إستمع للمقال
فلسطين

سلطات الاحتلال تحظر منصات إعلامية مقدسية وتصنفها "أذرعًا إرهابية"

2026-02-23 13:31
55

فرضت سلطات الاحتلال الصهيوني حظرًا على عدد من المنصات الإعلامية المقدسية، وصنفتها على أنها "أذرع إرهابية"، من بينها: "العاصمة"، "البوصلة"، "معراج"، "قدس بلس"، إضافة إلى منصات مقدسية أخرى كانت قد أعلنت توقفها عقب ملاحقات متكررة عبر شركة Meta مثل منصة "ميدان القدس". 

وأفادت مصادر محلية بأن وزير الحرب الصهيوني يسرائيل كاتس، أصدر قرارًا قضى بفرض حظر على المنصات المقدسية المذكورة اعتبارًا من منتصف الليلة الماضية.

ويشمل قرار الحظر أبرز المنصات الرقمية المتخصصة في تغطية شؤون مدينة القدس والمسجد الأقصى، ما يعني عمليًا تقليص المساحة الإعلامية المتاحة لنقل التطورات الميدانية في المدينة، خاصة في ظل استمرار التوترات المتصاعدة. 

ويرى متابعون أن الخطوة تأتي ضمن سياق تشديد القيود على التغطية الإعلامية المتعلقة بالقدس والمسجد الأقصى، خصوصًا خلال شهر رمضان الذي يشهد عادة تصاعدًا في الأحداث بالمحيط. 

وسبق للسلطات "الإسرائيلية" أن فرضت حظرًا على موقع "القسطل" الإخباري خلال الأشهر الأولى من الحرب، في خطوة اعتُبرت آنذاك جزءًا من سياسة تقييد المنصات المحلية العاملة في القدس. 

وأدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين القرار، ورأى أنه يصنّف منصات إعلامية فلسطينية مستقلة على أنها "أذرع" لحركة حماس، والتعامل معها بموجب قانون حظر الإرهاب "الإسرائيلي". 

وأكد المنتدى أن القرار يمثل محاولة لقمع الصوت الفلسطيني المستقل ومنع وصول الرواية الفلسطينية إلى الجمهورين العربي والدولي، مشيرًا إلى أنه يشكل أيضًا انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة والتعبير وخرقًا للمواثيق الدولية. 

وشدد المنتدى على أن "هذه الإجراءات لن تثني وسائل الإعلام الفلسطينية عن أداء دورها"، داعيًا المؤسسات الحقوقية والإعلامية الدولية إلى إدانة القرار والتضامن مع المنصات المستهدفة، وحث المجتمع الدولي على حماية حرية الصحافة ومحاسبة الجهات التي تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب لتجريم العمل الإعلامي.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني الإعلام القدس المحتلة
إقرأ المزيد
المزيد
سلطات الاحتلال تحظر منصات إعلامية مقدسية وتصنفها
سلطات الاحتلال تحظر منصات إعلامية مقدسية وتصنفها "أذرعًا إرهابية"
فلسطين منذ ساعتين
العدوان الصهيوني على غزة: غارات وقصف مدفعي ونسف منازل شرق القطاع 
العدوان الصهيوني على غزة: غارات وقصف مدفعي ونسف منازل شرق القطاع 
فلسطين منذ 5 ساعات
160 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى.. ودعوات لتكثيف الرباط في باحاته خلال شهر رمضان
160 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى.. ودعوات لتكثيف الرباط في باحاته خلال شهر رمضان
فلسطين منذ 23 ساعة
من غزّة إلى الضفّة: تقريرٌّ حقوقيٌّ يرصد عامًا من الانتهاكات
من غزّة إلى الضفّة: تقريرٌّ حقوقيٌّ يرصد عامًا من الانتهاكات "الإسرائيلية"
فلسطين منذ يومين
مقالات مرتبطة
تحوّل المفهوم الأمني
تحوّل المفهوم الأمني "الإسرائيلي": من إدارة التهديد إلى إعادة تشكيل البيئة
مقالات منذ 30 دقيقة
قنصل صهيوني سابق: نتنياهو يخشى التوصل إلى اتفاق مُخفف
قنصل صهيوني سابق: نتنياهو يخشى التوصل إلى اتفاق مُخفف
عين على العدو منذ ساعة
تقرير مفوضة شكاوى جنود العدو: ارتفاع حاد في شكاوى أفراد الخدمة الدائمة
تقرير مفوضة شكاوى جنود العدو: ارتفاع حاد في شكاوى أفراد الخدمة الدائمة
عين على العدو منذ ساعة
يتسحاق بريك يحذر: أحداث 7 أكتوبر مجرد مقدمة لمواجهة وجودية متعددة الجبهات
يتسحاق بريك يحذر: أحداث 7 أكتوبر مجرد مقدمة لمواجهة وجودية متعددة الجبهات
عين على العدو منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة