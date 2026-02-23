Your browser does not support the video tag.

رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة، لا تزال أسعار الحلويات الرمضانية تتناسب مع جميع أبناء طرابلس. فأصحاب المحال باتوا يُعدّون أطباقاً تحتوي على أكثر من صنف رمضاني، تلبيةً لحاجة السوق، ضمن أسعار مدروسة ونوعية مميزة.



