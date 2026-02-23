كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
أشهر الحلويات الرمضانية بأقل الأسعار في طرابلس

2026-02-23 15:15
غنوة سكاف - مراسل
رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة، لا تزال أسعار الحلويات الرمضانية تتناسب مع جميع أبناء طرابلس. فأصحاب المحال باتوا يُعدّون أطباقاً تحتوي على أكثر من صنف رمضاني، تلبيةً لحاجة السوق، ضمن أسعار مدروسة ونوعية مميزة.
 

الكلمات المفتاحية
طرابلس شهر رمضان
