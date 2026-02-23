كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الاحتلال يُناقش الأربعاء خططًا لبناء 1517 وحدة استيطانية في الضفة الغربية 
الاحتلال يُناقش الأربعاء خططًا لبناء 1517 وحدة استيطانية في الضفة الغربية 

2026-02-23 16:52
كشفت حركة "السلام الآن"، المتخصصة بمراقبة النشاطات الاستيطانية الصهيونية، عن أنّ "المجلس الأعلى للتخطيط" التابع للاحتلال، سيناقش، الأربعاء 25 شباط/فبراير 2026، خططًا لإنشاء 1517 وحدة استيطانية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الحركة: "مِنْ بين الخطط الأربع المُدرجَة على جدول الأعمال، يُعتزَم بناء 1388 وحدة استيطانية كحي جديد في مستوطنة "كدوميم" في شرق قلقيلية في شمال الضفة الغربية، يُعرف باسم "نحلات إستر".

ويقع الحي الذي يخطط الاحتلال لاستيطانه بجوار قرية جيت الفلسطينية جنوبًا، وسيُقرّب "كدوميم" فعليًا من مستوطنة "حفات جلعاد" الواقعة جنوب شرق المستوطنة الأولى. 

كما أشارت "السلام الآن" إلى "وجود عشرات الوحدات الاستيطانية في الموقع حاليًا"، مؤكدةً أنّ "الخطة ستُوسّع المنطقة بشكل كبير لتشمل حيًّا استيطانيًا يتَّسع لآلاف المستوطنين".

وذكرت الحركة أنّه "بإضافة المناقشة المقبلة، يصل إجمال عدد الوحدات السكنية الاستيطانية التي وافق عليها "المجلس الأعلى للتخطيط" في عام 2026 إلى 2425 وحدة استيطانية". 

وفي عام 2025، أقرَّت حكومة الاحتلال بناء 27941 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وهو رقم قياسي غير مسبوق منذ إنشاء مؤسسة الاستيطان في الضفة، بعدما صعَّدت حكومة بنيامين نتنياهو من عمليات الاستيطان في شرق القدس والضفة المحتلتَيْن.

وتقدّر "السلام الآن" أن "أكثر من 700 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات "إسرائيلية" في الضفة الغربية بما فيها شرق القدس".
 

