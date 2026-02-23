كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي ثبات الأحرار انطلقت جنوبًا.. المنطقة الحدودية أولوية

عربي ودولي

المالكي: لن أنسحب من سباق رئاسة الحكومة رغم الضغوط الأميركية
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

المالكي: لن أنسحب من سباق رئاسة الحكومة رغم الضغوط الأميركية

2026-02-23 16:59
82

أكّد رئيس الوزراء العراقي الأسبق زعيم "ائتلاف دولة القانون"، نوري المالكي، تمسُّكه بالترشّح لرئاسة الحكومة المقبلة، نافيًا صحّة أيّ نية للانسحاب رغم ضغوط الولايات المتحدة لجعله يتخلّى عن ترشّحه.

وقال المالكي، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" للأنباء، الاثنين 23 شباط/فبراير 2026: "لا نية عندي للانسحاب أبدًا؛ لأنّ لي احترامي للدولة التي أنتمي إليها ولسيادتها وإرادتها، وليس من حق أحد أنْ يقول لا تنتخبوا فلانًا وانتخبوا فلانًا".

وأشار إلى أنّ "الإطار التنسيقي" الذي يُعَدّ الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، اتّفق على ترشيحه، مضيفًا: "احترامًا للموقع، لا أنسحب، وقلتها في تصريحات كثيرة، إنّه لا انسحاب وإلى النهاية".

ولفت المالكي الانتباه إلى "وجود ضغوط أميركية ورسائل متعدّدة تقريبًا استقرت في الآونة الأخيرة على مطالب تخص الدولة"، وهي مسألة "حصر السلاح" بيد الدولة، لكنّه أشار إلى أنّ هذه المطالب "ليست جديدة بل تتقاطع مع" توجّهاته المعلَنة.

أضاف: "لن نسمح بالتصدّي لأيّ دولة لها وجود دبلوماسي، ولأيّ سفارات في العراق من قِبَل أيّ جهة أخرى. لتطمئن جميع الدول أنّنا نمنع أيّ تجاوز على سفاراتها أو مصالحها الرسمية المعتمدة في العراق".

وفي 24 كانون الثاني/يناير 2026، أعلن "الإطار التنسيقي" عن ترشيح رئيس "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، وذلك بأغلبية أصوات مكوّناته.
 

الكلمات المفتاحية
العراق اميركا الاطار التنسيقي نوري المالكي الحكومة العراقية
إقرأ المزيد
المزيد
انتقادات كبيرة لنزع الأردن اسم
انتقادات كبيرة لنزع الأردن اسم "شارع عز الدين القسَّام"
عربي ودولي منذ ساعتين
اضطراب عالمي في الأسواق بعد قرارات ترامب الجمركية وحكم المحكمة العليا
اضطراب عالمي في الأسواق بعد قرارات ترامب الجمركية وحكم المحكمة العليا
عربي ودولي منذ ساعتين
أسعار الذهب ترتفع وسط عدم يقين بشأن سياسة أميركا التجارية
أسعار الذهب ترتفع وسط عدم يقين بشأن سياسة أميركا التجارية
عربي ودولي منذ ساعتين
المالكي: لن أنسحب من سباق رئاسة الحكومة رغم الضغوط الأميركية
المالكي: لن أنسحب من سباق رئاسة الحكومة رغم الضغوط الأميركية
عربي ودولي منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
المالكي: لن أنسحب من سباق رئاسة الحكومة رغم الضغوط الأميركية
المالكي: لن أنسحب من سباق رئاسة الحكومة رغم الضغوط الأميركية
عربي ودولي منذ 3 ساعات
مخاوف في نينوى من تصعيد تركي محتمل
مخاوف في نينوى من تصعيد تركي محتمل
عربي ودولي منذ 6 ساعات
"باكستان ونهاية احتكار القوة الجوية": كيف تعيد القوى الناشئة رسم توازن النظام الدولي؟
عربي ودولي منذ يوم
"نيويورك تايمز" تحذر ترامب: إيران ليست فنزويلا وأي مغامرة عسكرية ستكون مكلفة
عربي ودولي منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة