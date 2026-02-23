ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين 23 شباط/فبراير 2026، بعد سلسلة من ثلاثة مكاسب أسبوعية، بعدما سبب تصاعد حالة عدم يقين بشأن سياسة الولايات المتحدة الأميركية التجارية قلقًا في الأسواق، وأثر سلبًا في الدولار.

هذا، وصعدت أسعار الذهب بنسبة تصل إلى 1.4% متجهة إلى 5180 دولارًا للأونصة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال يوم السبت الماضي إنّه سيفرض رسومًا عالمية بنسبة 15%، للحفاظ على التدابير التجارية الحمائية، وذلك بعد أن حكمت المحكمة العليا ضد استخدامه للصلاحيات الطارئة لتحديد الرسوم الانتقامية.

وقد أدى تراجع قيمة الدولار عقب هذا القرار إلى انخفاض سعر المعدن بالنسبة للعديد من المشترين.

وأثار حكم المحكمة شكوكًا حول الصفقات التي تفاوضت عليها الولايات المتحدة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.

وتمنح حالة عدم اليقين مزيدًا من الزخم لتعافي الذهب، بعد انهيار مفاجئ في بداية الشهر.

وارتفع المعدن الثمين على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث ظلت العديد من العوامل الداعمة طويلة الأمد، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وتحفظ المستثمرين تجاه السندات السيادية والعملات، قائمة.

وفي الشرق الأوسط، يتابع المتداولون التوترات بين أميركا وإيران. فرغم انخراط الدولتين في محادثات بشأن اتفاق محتمل حول برنامج إيران النووي، تحشد الولايات المتحدة قوات كبيرة في المنطقة، ما أثار المخاوف من احتمال التصعيد العسكري.

