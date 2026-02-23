كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026

عربي ودولي

انتقادات كبيرة لنزع الأردن اسم
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

انتقادات كبيرة لنزع الأردن اسم "شارع عز الدين القسَّام"

2026-02-23 17:47
86

غيَّرت "أمانة عمّان" اسم "شارع عز الدين القسام" في منطقة جبل الحسين في وسط العاصمة الأردنية إلى اسم "الشهيد غيث قاسم الرحاحلة"، مما أثار انتقادات كبيرة للقرار على وسائل التواصل الاجتماعي، أكّدت أنّه يستهدف اسم الداعية البارز الذي قاد الثورة ضد الانتداب البريطاني، وقبلها ضد الاحتلال الفرنسي في سورية، بلده الأصلي. 

وأجمع منتقدو القرار على أنّه يمسّ برمز من رموز المقاومة والنضال ضد المحتل "الإسرائيلي"، مشيرين إلى أنّ القرار يحمل أبعادًا تتجاوز مجرَّد تغيير إداري.

وشدَدوا على أنّه كان يُجدَر بـ"أمانة عمّان"، المسؤولة عن إطلاق أسماء الشوارع، إطلاق اسم "الشهيد الرحاحلة" على شوارع أخرى، لا تحمل أسماء رموز عربية أو إسلامية.

وقال الناشط بدر الحيوان، في منشور على منصة "أكس"، إنّ "الجدل الدائر يكشف عن ازدواجية في التعامل مع الرموز التاريخية"، مبيّنًا أنّ "التركيز على أصول القسام السورية يعكس محاولة لتسييس الهوية".

بدوره، قال الناشط عبود العودات إنّ "نَعْت شخصية تاريخية استُشهدت قبل قرابة قرن بـ"الإرهاب" يعكس انحيازًا سياسيًا صريحًا"، مؤكدًا أنّ "القسام يُعَدُّ من رموز البطولة والجهاد في الذاكرة العربية".

جدير ذكره أنّ غيث الرحاحلة، هو رجل أمن أردني، قُتل نهاية عام 2022 خلال اشتباك مع خلية وصفتها الحكومة الأردنية بـ"الإرهابية" في محافظة معان في جنوب الأردن.
 

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الاردن عز الدين القسام
إقرأ المزيد
المزيد
انتقادات كبيرة لنزع الأردن اسم
انتقادات كبيرة لنزع الأردن اسم "شارع عز الدين القسَّام"
عربي ودولي منذ ساعتين
اضطراب عالمي في الأسواق بعد قرارات ترامب الجمركية وحكم المحكمة العليا
اضطراب عالمي في الأسواق بعد قرارات ترامب الجمركية وحكم المحكمة العليا
عربي ودولي منذ ساعتين
أسعار الذهب ترتفع وسط عدم يقين بشأن سياسة أميركا التجارية
أسعار الذهب ترتفع وسط عدم يقين بشأن سياسة أميركا التجارية
عربي ودولي منذ ساعتين
المالكي: لن أنسحب من سباق رئاسة الحكومة رغم الضغوط الأميركية
المالكي: لن أنسحب من سباق رئاسة الحكومة رغم الضغوط الأميركية
عربي ودولي منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
انتقادات كبيرة لنزع الأردن اسم
انتقادات كبيرة لنزع الأردن اسم "شارع عز الدين القسَّام"
عربي ودولي منذ ساعتين
الاحتلال يُناقش الأربعاء خططًا لبناء 1517 وحدة استيطانية في الضفة الغربية 
الاحتلال يُناقش الأربعاء خططًا لبناء 1517 وحدة استيطانية في الضفة الغربية 
فلسطين منذ 3 ساعات
سلطات الاحتلال تحظر منصات إعلامية مقدسية وتصنفها
سلطات الاحتلال تحظر منصات إعلامية مقدسية وتصنفها "أذرعًا إرهابية"
فلسطين منذ 6 ساعات
لواء صهيوني متقاعد: إجراءات
لواء صهيوني متقاعد: إجراءات "إسرائيل" في الضفة قد تقود إلى "سيناريو الرعب"
عين على العدو منذ 6 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة