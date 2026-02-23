غيَّرت "أمانة عمّان" اسم "شارع عز الدين القسام" في منطقة جبل الحسين في وسط العاصمة الأردنية إلى اسم "الشهيد غيث قاسم الرحاحلة"، مما أثار انتقادات كبيرة للقرار على وسائل التواصل الاجتماعي، أكّدت أنّه يستهدف اسم الداعية البارز الذي قاد الثورة ضد الانتداب البريطاني، وقبلها ضد الاحتلال الفرنسي في سورية، بلده الأصلي.

وأجمع منتقدو القرار على أنّه يمسّ برمز من رموز المقاومة والنضال ضد المحتل "الإسرائيلي"، مشيرين إلى أنّ القرار يحمل أبعادًا تتجاوز مجرَّد تغيير إداري.

وشدَدوا على أنّه كان يُجدَر بـ"أمانة عمّان"، المسؤولة عن إطلاق أسماء الشوارع، إطلاق اسم "الشهيد الرحاحلة" على شوارع أخرى، لا تحمل أسماء رموز عربية أو إسلامية.

وقال الناشط بدر الحيوان، في منشور على منصة "أكس"، إنّ "الجدل الدائر يكشف عن ازدواجية في التعامل مع الرموز التاريخية"، مبيّنًا أنّ "التركيز على أصول القسام السورية يعكس محاولة لتسييس الهوية".

بدوره، قال الناشط عبود العودات إنّ "نَعْت شخصية تاريخية استُشهدت قبل قرابة قرن بـ"الإرهاب" يعكس انحيازًا سياسيًا صريحًا"، مؤكدًا أنّ "القسام يُعَدُّ من رموز البطولة والجهاد في الذاكرة العربية".

جدير ذكره أنّ غيث الرحاحلة، هو رجل أمن أردني، قُتل نهاية عام 2022 خلال اشتباك مع خلية وصفتها الحكومة الأردنية بـ"الإرهابية" في محافظة معان في جنوب الأردن.



