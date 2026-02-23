كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
ترامب يهاجم المحكمة العليا: سأقوم بإجراءات فظيعة في الرسوم الجمركية
عربي ودولي

ترامب يهاجم المحكمة العليا: سأقوم بإجراءات فظيعة في الرسوم الجمركية

2026-02-23 21:30
هاجم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشدّة المحكمة العليا الأميركية التي وصفها بـ"غير الكفؤة"، قائلًا: "يمكنني استخدام صلاحياتي للقيام بإجراءات "فظيعة" ضد دول أجنبية"، قاصدًا فرض مزيد من الرسوم الجمركية، ومتهمًا هذه الدول بـ"استغلال الولايات المتحدة لعقود".

وقال ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشال"، الاثنين 23 شباط/فبراير 2026: "المحكمة العليا (سأستخدم الأحرف الصغيرة لفترة بسبب انعدام الاحترام الكامل!) في الولايات المتحدة منحتني، عن غير قصد ودون أنْ تدري، بصفتي رئيس الولايات المتحدة، صلاحيات وقوة أكبر بكثير مما كان لدي قبل حكمها السخيف والأحمق والمثير للانقسام دوليًا".

أضاف: "وافقتْ المحكمة أيضًا على جميع الرسوم الجمركية الأخرى، وعددها كبير، ويمكن استخدامها بطريقة أقوى وأكثر حدّة، وبغطاء قانوني واضح، مقارنة بالرسوم التي استُخدِمت في البداية".

وبينما رأى ترامب أن "المحكمة قامت بعمل عظيم لمصلحة الأشخاص الخطأ"، طالبها بأنْ "تخجل من نفسها". 

وحذّر الرئيس الأميركي من أنّ "استمرار المحكمة في إصدار" ما سمّاها "القرارات السيئة" "سيؤدّي إلى أضرار بمستقبل الأمة".

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد ألغت، الجمعة 20 شباط/فبراير 2026، الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب، نتيجة تَكبُّده خسارة كبيرة في مسألة حاسمة في أجندته الاقتصادية.

ويركّز قرار المحكمة الذي جاء بتأييد 6 قضاة مقابل رفض ثلاثة، على الرسوم الجمركية المفروضة بموجب قانون سلطات طارئة، بما في ذلك الرسوم الجمركية الشاملة "المتبادلة" التي فرضها ترامب على كل الدول تقريبًا.

وردّ ترامب على المحكمة، في اليوم التالي لقرارها، معلنًا عن أنّه سيرفع الرسوم الجمركية العالمية الجديدة من 10 في المئة إلى 15 في المئة بـ"أثر فوري".

الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب اميركا الرسوم الجمركية
