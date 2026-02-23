أكد كاظم غريب آبادي؛ نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، أن إيران ستواجه بحزم أي مؤامرة عسكرية أو سياسية تستهدفها، مشدداً على أن الشعب الإيراني لا يسعى للاعتداء على أحد، لكنه يعرف جيداً كيف يدافع عن أرضه وكرامته.

وجاءت تصريحات غريب آبادي خلال كلمة ألقاها في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ضمن اجتماع رفيع المستوى شارك فيه عدد من وزراء الخارجية، إلى جانب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ورئيس الجمعية العامة.

في مستهل كلمته، أكد غريب آبادي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية دولة مسؤولة وخاضعة للمساءلة في مجال حقوق الإنسان، معتبراً أن الثورة الإسلامية جاءت أساساً للتحرر من الديكتاتورية وإرساء الحكم الشعبي.

وانتقد آبادي ازدواجية المعايير، مشيراً إلى أن الدول التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان هي نفسها من انتهكت حقوق الشعب الإيراني، سواء عبر دعم نظام صدام حسين خلال الحرب العراقية الإيرانية، أو من خلال العقوبات التي تعد جريمة ضد الإنسانية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، إلى جانب حلفائها، دعمت العراق خلال الحرب التي استمرت ثماني سنوات، ما أدى إلى سقوط مئات آلاف الضحايا، بينهم عشرات الآلاف الذين تضرروا من الأسلحة الكيميائية.

وبيّن أن دولاً غربية بإيواء "الجماعات الإرهابية"، اغتالت أكثر من 25 ألف مدني إيراني، منتقداً في الوقت نفسه العقوبات الأحادية التي أثرت، بحسب قوله، في ملايين الإيرانيين.

وتطرق غريب آبادي إلى ما وصفه بـ"صمت" المجتمع الدولي إزاء الهجمات التي تعرضت لها إيران، مشيراً إلى حرب استمرت 12 يوماً في يونيو 2025، قال إن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني كانا طرفاً فيها، وأسفرت عن أكثر من ألف شهيد وآلاف الجرحى. كما انتقد بشدة مواقف الدول الغربية تجاه ما يجري في قطاع غزة التي تدعم الكيان الصهيوني وتمنع أي إدانة دولية لجرائمه.

ورأى المسؤول الإيراني أن مجلس حقوق الإنسان تحوّل إلى "أداة بيد بعض الدول"، قائلاً إن حقوق الإنسان لم تعد أولوية حقيقية لدى من يرفعون هذا الشعار. وأشار إلى التاريخ الإيراني، معتبراً أن بلاده كانت من أوائل الدول التي أرست مفاهيم حقوق الإنسان، مستشهداً بميثاق كوروش الذي يعود إلى أكثر من 25 قرناً.

وشدد غريب آبادي على أن إيران ستقف بقوة في وجه أي تهديد، قائلاً إن أي حرب قد تبدأ بسهولة، لكن لا يمكن التحكم بنهايتها، محذراً من أن تداعياتها لن تقتصر على طرفيها بل ستمتد إلى المنطقة بأكملها. وأضاف: "لقد جربتم العقوبات والحرب ولم تحققوا نتيجة، وحان الوقت لتجربة الدبلوماسية والاحترام".

وأشار إلى وقوع أعمال عنف خطيرة خلال تلك الأحداث، أدت إلى سقوط آلاف الضحايا، متهماً جهات خارجية، وعلى رأسها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، بالوقوف وراءها. وأكد أن السلطات الإيرانية ستلاحق المسؤولين عن هذه الأحداث قضائياً، محمّلاً الجهات الداعمة لهم المسؤولية عن جرائم ضد الإنسانية.

واختتم غريب آبادي كلمته بالتأكيد على تمسك إيران باستقلالها ووحدتها، داعياً إلى اعتماد الحوار والدبلوماسية بدلاً من الضغوط والصراعات، ومشدداً على أن الشعب الإيراني سيبقى متمسكاً بأرضه وخياراته مهما بلغت التحديات.

الكلمات المفتاحية