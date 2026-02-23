كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عربي ودولي

الصين: الاتهامات الأميركية حول "استمرار" حرب أوكرانيا لا صحة لها

2026-02-23 22:17
50

استنكرت الصين تصريحات السفير الأميركي لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو"؛ ماثيو ويتيكر الذي قال إنّ "اتصالًا من بكين كفيل بإنهاء الأزمة الأوكرانية"، واتهمها بأنّها "هي من تشجّع استمرارها".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية؛ لين جيان، في مؤتمر صحافي في بكين، الاثنين 23 شباط/فبراير 2026، أنّ "الصين لم تفتعل الأزمة الأوكرانية وليست طرفًا فيها"، وفق ما أوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وقال جيان: "نحن نقف إلى جانب السلام والحوار، ونسعى جاهدين إلى التوصُّل إلى تسوية سياسية للأزمة، ويحظى موقف الصين الموضوعي والعادل باعتراف واسع من المجتمع الدولي. أمّا ما يُسمَّى "تسهيل الحرب" فهو مجرَّد اتهام لا أساس له من الصحة".

وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي قد أكّد، خلال "مؤتمر ميونيخ للأمن" الذي عُقِد في منتصف شباط/فبراير 2026، أنّ "اتفاق السلام بشأن أوكرانيا لن يأتي من السماء"، مشدّدًا على أنّ "الحوار يجب أنْ يستمر".

أضاف يي: "أخيرًا، نرى أنّ محادثات السلام (لحل الأزمة الأوكرانية) قد بدأت، ويبدو لي أنّ القضايا الحقيقية يتم مناقشتها الآن، نرحّب بهذا؛ إذ كيف يمكن للسلام أنْ يتحقق إنْ لم نواصل الحوار؟ اتفاق السلام لن يأتي من السماء".
 

روسيا الصين اميركا الناتو أوكرانيا
