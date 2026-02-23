أكّد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الاثنين 23 شباط/فبراير 2026، "الأولوية الإستراتيجية للقارة الإفريقية في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مشيرًا إلى أنّ "طهران تسعى بجدية إلى تطوير تعاون شامل مع الدول الإفريقية".

وتحدث بزشكيان، خلال لقائه وزير الحرب والدفاع في بوركينا فاسو سيلستين سيمبور في طهران، عن "اهتمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتطوير وتعميق العلاقات مع الدول الأفريقية، ولا سيَّما بوركينا فاسو"، حسب ما ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء.

وبيّن بزشكيان أنّ "نظرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى القارة الإفريقية لطالما كانت إستراتيجية وطويلة الأمد وقائمة على المصالح المشتركة"، قائلًا: "تسعى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بجدّية إلى تطوير تعاون شامل مع الدول الإفريقية في إطار دبلوماسية متوازنة، وهي على استعداد لتسخير إمكاناتها الواسعة لتعزيز مستوى العلاقات الثنائية".

وأشاد بزشكيان بـ"المواقف المبدئية والنظرة الإيجابية لرئيس بوركينا فاسو تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المحافل الدولية"، مشدّدًا على "أهمية تَبادُل الوفود السياسية والدفاعية والاقتصادية رفيعة المستوى بين البلدين"، ومشيرًا إلى أنّ "استمرار الزيارات الرسمية وتوسيع نطاق المشاورات المتخصصة من شأنه أنْ يمهد الطريق لتعميق الثقة المتبادلة، وتعزيز العلاقات الودية، ورفع مستوى التفاعل في مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والعلمية والصناعية والدفاعية".

وقال: "لا شك بأنّ تطوير العلاقات مع بوركينا فاسو في إطار السياسة الكُلّية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه إفريقيا سيؤدّي أيضًا إلى تعزيز مستوى التعاون مع دول أخرى في القارة".

وفي حين أثنى الرئيس الإيراني على "روح التطلُّع إلى الاستقلال ونهج مناهضة الهيمنة لدى حكومة وشعب بوركينا فاسو"، أعرب عن ثقته بأنّ "حكومة وشعب بوركينا فاسو، بالاعتماد على الإرادة الوطنية والتَماسُك الداخلي، سينتصران في معركتهما ضد الإرهاب والتطرُّف".

وأعلن بزشكيان عن "استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية التام لنقل الخبرات والمعارف التقنية في مختلف المجالات، لا سيَّما العلمية والصناعية والدفاعية، موضحًا: "يمكن توسيع نطاق التعاون الثنائي استنادًا إلى تَبادُل الخبرات الناجحة في مجالات تطوير البُنية التحتية الصناعية وتعزيز القدرات التكنولوجية".

من جهته، أشاد وزير الحرب والدفاع في بوركينا فاسو، خلال اللقاء، بـ"صمود الشعب الإيراني ومقاومته للضغوط والعقوبات التي فُرضَت عليه خلال العقود الماضية".

ووصف الصناعات الدفاعية والتقنيات الإيرانية بأنّها "رمز للقوة الوطنية والاكتفاء الذاتي الإستراتيجي والإدارة الرشيدة في مواجهة القيود الدولية".

وفيما ذكّر بأنّ بلاده "تواجه ظاهرة الإرهاب وعدم الاستقرار الأمني منذ أكثر من عقد"، قال: "نعتقد أنّ المصدر الرئيس لعدم الاستقرار وانعدام الأمن في منطقتنا لا يختلف عن أولئك الذين يسعون إلى إجبار الشعب الإيراني على "الاستسلام"، مضيفًا: "إنّ هدف التيارات المهيمنة هو إبقاء التبعية ومنع تحقيق السيادة الحقيقية للشعوب، وشعب بوركينا فاسو عازم على مواصلة مَسيرة الاستقلال والتقدُّم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية بكل قوة، معتمدًا على الإرادة الوطنية".

كذلك، أعرب عن "اهتمام بوركينا فاسو بتوسيع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف المجالات"، واصفًا إيران بأنّها "دولة ذات تاريخ عريق في دعم استقلال الشعوب وسيادتها ووحدة أراضيها"، قائلًا: "إنّ شعب بوركينا فاسو، مُستلهِمًا من تجربة إيران، يؤمن بأنّ الاستقلال والسيادة الوطنية لا يُمنحان، بل يُحقَّقان من خلال مقاومة الشعوب وجهودها".

