في اليوم الـ138 من اتفاق وقف الحرب؛ يواصل جيش الاحتلال خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في حين تتفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع مع تجدّد موجات الأمطار والبرد الشديد، في ظل استمرار العدوان والحصار وتدمير واسع للمنازل والبنية التحتية وتهجير قسري لأكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني إلى مخيمات نزوح تفتقر لأدنى مقومات الحياة.

يواجه النازحون، في قطاع غزة، برد الشتاء القارس والأمطار داخل خيام متهالكة، في ظل ظروف إنسانية مأساوية جرّاء آثار حرب الإبادة واستمرار الحصار، وتنصّل الاحتلال من بنود الإيواء وإعادة الإعمار في اتفاق وقف إطلاق النار.

وأدّت مياه الأمطار الغزيرة، والتي هطلت على قطاع غزة الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، إلى غرق خيام النازحين، ما فاقم من معاناتهم الإنسانية.

وقد أعلن الدفاع المدني أنه تلقّى عدة نداءات استغاثة بشأن غرق خيام للنازحين نتيجة شدة الأمطار. وأكد تمكّن طواقمه من إنقاذ عدد من العائلات بعد أن غمرت المياه خيامهم في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أسفرت الخروقات "الإسرائيلية" عن إصابة عدد من المواطنين، إلى جانب تفجير مربعات سكنية.

وأطلقت دبابات الاحتلال نيرانها، بشكل مكثف، شرقي مدينة خان يونس وشمالي مدينة رفح جنوب القطاع، فيما قصفت المدفعية "الإسرائيلية" حي التفاح شرق مدينة غزة، كما استهدفت بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

ومنذ سريان وقف إطلاق النار، ارتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 615 شهيدًا، إضافة إلى 1651 مصابًا، فيما انتشلت طواقم الإسعاف جثامين 726 شهيدًا، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة في غزة.

وأفادت الوزارة بأن عدد الشهداء منذ بدء العدوان، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بلغ 72,073 شهيدًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 171,749.

