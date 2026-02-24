ذكرت الصحيفة الحكومية الروسية "روسيسكايا غازيتا"، نقلًا عن جهاز الأمن الاتحادي، أنّ السلطات تفتح تحقيقًا جنائيًا مع مؤسّس تطبيق "تلغرام" بافيل دوروف، في إطار قضية تتعلّق بـ"تسهيل أنشطة إرهابية".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ أفعال دوروف "تخضع للتحقيق بموجب الفقرة 1.1 من المادة 205.1، من القانون الجنائي الروسي"، والتي تتصل بدعم الأنشطة الإرهابية، مؤكدةً أنّ تقريرها يستند إلى مواد صادرة عن جهاز الأمن الاتحادي.

وذكرت أن عدد الجرائم المسجلة التي ارتكبت باستخدام تطبيق "تلغرام" تجاوز 153 ألف جريمة منذ العام 2022، منها 33 ألف جريمة تخريب وإرهاب وتطرف، تشمل تنظيم تفجيرات وإضرام نار متعمد بمكاتب التجنيد العسكري وجرائم قتل.

ولفتت "روسيسكايا غازيتا" إلى أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مجمع "كروكوس سيتي"، في ضواحي موسكو، في آذار/مارس 2024 تم تنسيقه عبر "تلغرام".

في المقابل، نفى "تلغرام"، خلال الأيام الماضية، اتهامات روسية تحدّثت عن تحوّله إلى ملاذ لأنشطة إجرامية أو اختراقه من أجهزة استخبارات غربية وأوكرانية.

في السياق نفسه، فرضت هيئة تنظيم الاتصالات الحكومية الروسية قيودًا على التطبيق، والذي يحظى بشعبية واسعة داخل روسيا، متهمةً الشركة بعدم حذف محتوى تصفه بـ"المتطرف".

