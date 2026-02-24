كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الهلال الأحمر الفلسطيني يطلق عملية لوجستية كبرى لنقل إمدادات طبية إلى غزة
2026-02-24 10:37
أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بانطلاق "عملية لوجستية كبرى"، ستستكمل اليوم الثلاثاء (24 شباط 2026)، لنقل إمدادات طبية حيوية من مستودعاتها المركزية في الضفة الغربية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وذكرت الجمعية أن 5 شاحنات تحمل 111 منصة تضم 3,284,684 وحدة من الأدوية والمحاليل الطبية قد انطلقت.

وسيتم اليوم تحميل 4 شاحنات إضافية تضم 83 منصة من الأدوية الممولة من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي للصليب الأحمر، والمخزنة في مستودعات منظمة الصحة العالمية، ليصل إجمالي القافلة إلى 194 منصة محمّلة على 9 شاحنات ضخمة.

وأكدت الجمعية أن القافلة جاءت ثمرة جهود تنسيقية مكثفة استمرت لعدة أشهر مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC). وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتحذيرات المتكررة من نفاد المخزون الدوائي والمستلزمات الطبية اللازمة لاستمرار عمل المستشفيات الميدانية والعيادات التابعة للجمعية في القطاع.

ولفتت إلى أن هذه المشتريات الطبية تمت بتمويل ودعم من شركاء دوليين، شملت: الاتحاد الأوروبي (ECHO) والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC) والمنظمة العربية للإغاثة والتنمية (ARCO). إضافة إلى الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر في إسبانيا وبريطانيا والنرويج وكندا، بالتعاون مع الجمعية الطبية الفلسطينية الأمريكية (PAMA) لدعم علاج الأمراض الجلدية.

وشددت الجمعية على أن وصول هذه المساعدات يمثل ركيزة أساسية لضمان عدم توقف الخدمات الصحية الطارئة المقدمة للمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع الصحي.

هذا؛ وتعاني المنظومة الصحية في غزة انعدام الإمكانات والقدرات الطبية جراء العدوان "الإسرائيلي" وحرب الإبادة طوال عامين، تزامنًا مع منع إدخال المساعدات والمستلزمات الطبية إلى القطاع.

