لبنان

طقسٌ متقلّبٌ وأمطارٌ وثلوجٌ في الأيام المقبلة
لبنان

طقسٌ متقلّبٌ وأمطارٌ وثلوجٌ في الأيام المقبلة

2026-02-24 11:07
 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، غائمًا جزئيًا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، يتحول الطقس ابتداء من بعد الظهر إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وتصبح الأجواء ليلًا مهيأة لأمطار متفرقة تشتدّ غزارتها فجر الخميس مع برق ورعد واشتداد بسرعة الرياح لتتجاوز الـ 90 كلم/س شمالًا، مع تحذير من ارتفاع موج البحر لحدود الـ 3 أمتار كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500متر.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  

طقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتّى ليل الأربعاء، حيث ستتأثر المنطقة بمنخفض جوي مصدره البحر الأسود مصحوب بكتل هوائية باردة، مما يؤدي إلى طقس ماطر مع انخفاض كبير بدرجات الحرارة، وثلوج على الجبال المتوسطة الارتفاع، يستمر تأثيره حتّى ظهر يوم الجمعة حيث يستقر الطقس تدريجيًا.

ملاحظة: ليس هناك من عاصفة قطبية هذ الأسبوع لا من ناحية عصف الهواء أو المدة الزمنية أو حتّى كمية المتساقطات، بل طقس شتوي طبيعي مع تدني بدرجات الحرارة (الخميس والجمعة بخاصة شمال البلاد) وهو طقس معتاد لمثل هذه الفترة من السنة وكلّ  ما يروج له عن عاصفة قطبية هو مبالغ به.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين 11 و19، في طرابلس بين 9 و18درجة وفي زحلة بين 3 و13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:  
غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة وبعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1700 متر، مع رياح ناشطة شمال البلاد، يتحسن الطقس تدريجيًا ابتداء من بعد الظهر.

الأربعاء:  
غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، يتحول الطقس ابتداء من بعد الظهر إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وتصبح الأجواء ليلا مهيأة لأمطار متفرقة تشتد غزارتها فجر الخميس مع برق ورعد واشتداد بسرعة الرياح لتتجاوز الـ 90 كلم/س شمالًا، مع تحذير من ارتفاع موج البحر لحدود الـ 3 أمتار كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500متر.

الخميس:  
غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة وغزيرة مع برق ورعد ورياح ناشطة تقارب سرعتها الـ 75 كلم/س ويرتفع موج البحر لحدود الـ 3 أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر، خلال النهار وتتدنى تدريجيًا لتلامس فجر الجمعة الـ 900 متر على المرتفعات الشمالية وفي المناطق الداخلية.

الجمعة:  
غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة مع برق ورعد بخاصة في المناطق الشمالية، تتساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر على المرتفعات الشمالية وفي الداخل، يتحسن الطقس تدريجا اعتبارًا من الظهر ويتحول بعد الظهر إلى غائم جزئيًا مع تحذير من تشكّل الجليد على ارتفاع 1000 متر.

- الحرارة على الساحل من 14 إلى 20 درجة، فوق الجبال من 4 إلى 10 درجات، في الداخل من 6 إلى 13 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارًا، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.
- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75 %.
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.
- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 6,13.
- ساعة غروب الشمس: 17,31.

