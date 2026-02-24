كشف الصحافي "الإسرائيلي" باراك رافيد في مقال في موقع "القناة 12 الإسرائيلية" أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال دان كين، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبار المسؤولين من أن أي حملة عسكرية ضد إيران قد تنطوي على مخاطر كبيرة، لا سيما احتمال الانجرار إلى صراع طويل الأمد، وذلك بحسب مصدرين مطّلعين على المناقشات الداخلية.

وبحسب رافيد، يدور نقاش داخل أعلى مستويات إدارة ترامب حول كيفية التعامل مع المواجهة مع إيران وتداعيات كل خيار مطروح. وأشارت المصادر إلى أن عددًا من الشخصيات في دائرة ترامب يدعون إلى توخي الحذر، في حين يرى بعضهم أن ترامب يميل إلى توجيه ضربة عسكرية.

وتركّز النقاشات، على تعريف "النجاح" في حال تنفيذ عمل عسكري، وحجم المخاطر المرتبطة بمحاولة تحقيقه. في المقابل، فإن التوصل إلى اتفاق نووي قد يعني التراجع عن بعض الخطوط الحمراء التي أعلنها ترامب سابقًا.

وفي سياق المشاورات، أفاد رافيد بأن كلًا من جاريد كوشنر وستيف ويتكوف حثّا ترامب على التريث ومنح المسار الدبلوماسي فرصة. واستند بذلك إلى محادثات مع خمسة مصادر شاركوا في اجتماعات رفيعة المستوى أو اطّلعوا على تفاصيلها.

وأشار إلى أن موقف كين قد يكون مؤثرًا بشكل خاص، باعتباره المستشار العسكري الأول لترامب ويحظى باحترام كبير لديه، لافتًا إلى أنه كان القائد العسكري الوحيد الذي قدّم إحاطات مباشرة لترامب بشأن إيران في الأسابيع الأخيرة.

كما ذكر رافيد أن قائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال براد كوبر، لم يُدعَ إلى الاجتماعات التي عقدها ترامب بشأن إيران، ولم يتحدث إليه منذ بداية الأزمة في كانون الثاني/يناير، في حين كان سلفه الجنرال إريك كوريلا قد قدّم إحاطات لترامب وللرئيس السابق جو بايدن حول الملف الإيراني. وأكد مسؤول رفيع، بحسب رافيد، أن ترامب لم يتحدث إلى الأدميرال كوبر.

