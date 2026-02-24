كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي حملة مداهمات واعتقالات واسعة للاحتلال في الضفة والقدس

عين على العدو

🎧 إستمع للمقال
عين على العدو

"القناة 12": رئيس الأركان المشتركة حذّر ترامب من مخاطر هجوم عسكري على إيران

2026-02-24 11:21
87

كشف الصحافي "الإسرائيلي" باراك رافيد في مقال في موقع "القناة 12 الإسرائيلية" أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال دان كين، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبار المسؤولين من أن أي حملة عسكرية ضد إيران قد تنطوي على مخاطر كبيرة، لا سيما احتمال الانجرار إلى صراع طويل الأمد، وذلك بحسب مصدرين مطّلعين على المناقشات الداخلية.

وبحسب رافيد، يدور نقاش داخل أعلى مستويات إدارة ترامب حول كيفية التعامل مع المواجهة مع إيران وتداعيات كل خيار مطروح. وأشارت المصادر إلى أن عددًا من الشخصيات في دائرة ترامب يدعون إلى توخي الحذر، في حين يرى بعضهم أن ترامب يميل إلى توجيه ضربة عسكرية.

وتركّز النقاشات، على تعريف "النجاح" في حال تنفيذ عمل عسكري، وحجم المخاطر المرتبطة بمحاولة تحقيقه. في المقابل، فإن التوصل إلى اتفاق نووي قد يعني التراجع عن بعض الخطوط الحمراء التي أعلنها ترامب سابقًا.

وفي سياق المشاورات، أفاد رافيد بأن كلًا من جاريد كوشنر وستيف ويتكوف حثّا ترامب على التريث ومنح المسار الدبلوماسي فرصة. واستند بذلك إلى محادثات مع خمسة مصادر شاركوا في اجتماعات رفيعة المستوى أو اطّلعوا على تفاصيلها.

وأشار إلى أن موقف كين قد يكون مؤثرًا بشكل خاص، باعتباره المستشار العسكري الأول لترامب ويحظى باحترام كبير لديه، لافتًا إلى أنه كان القائد العسكري الوحيد الذي قدّم إحاطات مباشرة لترامب بشأن إيران في الأسابيع الأخيرة.

كما ذكر رافيد أن قائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال براد كوبر، لم يُدعَ إلى الاجتماعات التي عقدها ترامب بشأن إيران، ولم يتحدث إليه منذ بداية الأزمة في كانون الثاني/يناير، في حين كان سلفه الجنرال إريك كوريلا قد قدّم إحاطات لترامب وللرئيس السابق جو بايدن حول الملف الإيراني. وأكد مسؤول رفيع، بحسب رافيد، أن ترامب لم يتحدث إلى الأدميرال كوبر.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران
إقرأ المزيد
المزيد
محلل
محلل "إسرائيلي": "تل أبيب" لا تمتلك استراتيجية واضحة في سورية ولبنان
عين على العدو منذ 52 دقيقة
 الطريق 45 في
 الطريق 45 في "بنيامين"… بشرى استيطانية من سموتريتش
عين على العدو منذ ساعة
جيش الاحتلال يواجه نقصًا حادًا في جنود الخدمة الدائمة
جيش الاحتلال يواجه نقصًا حادًا في جنود الخدمة الدائمة
عين على العدو منذ ساعتين
أزمة داخلية في
أزمة داخلية في "الليكود" وتأجيل الانتخابات على الطاولة
عين على العدو منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
القوات الأميركية تنسحب من
القوات الأميركية تنسحب من "قسرك" أكبر قاعدة في سوريا 
عربي ودولي منذ 3 ساعات
"القناة 12": رئيس الأركان المشتركة حذّر ترامب من مخاطر هجوم عسكري على إيران
عين على العدو منذ 3 ساعات
"فاينانشال تايمز" تشكك بفعالية القصف الأميركي على إيران إن حصل
عربي ودولي منذ 3 ساعات
كاظم غريب آبادي؛ نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية
كاظم غريب آبادي؛ نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية
إيران منذ 17 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة