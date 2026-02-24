نفّذت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء (24 شباط 2026)، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، استهدفت منازل مواطنين في عدد من المدن والبلدات الفلسطينية.

في نابلس شمالي الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال قرية اللبن الشرقية جنوب المدينة، ونفّذت حملة مداهمات واسعة داخل أحيائها. وداهمت القوات أكثر من 200 منزل، وأجرت تحقيقًا ميدانيًا مع عشرات المواطنين، وسط انتشار عسكري مكثّف في أنحاء القرية، إلى جانب إغلاق الطرق المؤدية إليها، ما أعاق حركة السكان.

في قلقيلية، توغّلت آليات الاحتلال في المدينة وبلدة حبلة وقرية رأس عطية، وجابت عددًا من الشوارع، بينها السوق وشارع نابلس وسط المدينة.

كما اقتحمت القوات بلدة حبلة وقرية رأس عطية جنوب قلقيلية، وأوقفت عددًا من المواطنين وقيّدت تنقّلهم خلال الاقتحام الذي استمر نحو ساعتين.

وفي جنين، جدّدت قوات الاحتلال اقتحام بلدة يعبد جنوب المدينة، وداهمت عددًا من المنازل وفتّشتها، واحتجزت مواطنين وحقّقت معهم ميدانيًا، في اقتحام شبه يومي للبلدة.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي سلواد شمال شرق المدينة وترمسعيا، ونفّذت عمليات دهم لعدد من المنازل في البلدتين، وتخريبًا للممتلكات.

وفي القدس المحتلة، داهمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمال شرقي المدينة، وانتشرت الآليات العسكرية في أزقة المخيم وسط مواجهات متفرقة.

في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مدينتي بيت لحم وبيت ساحور وبلدة الخضر جنوبًا. وتمركزت في منطقة جبل الموالح وسط مدينة بيت لحم، وداهمت عدة أحياء في بلدة الخضر، إلى جانب اقتحام مدينة بيت ساحور وتنفيذ عمليات دهم وتفتيش لعدد من المنازل، من دون الإبلاغ عن اعتقالات خلال الاقتحامات.

