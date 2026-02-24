بدأت القوات الأميركية، يوم أمس الاثنين (23 شباط 2026)، بالانسحاب من قاعدة قسرك، والتي تقع في ريف الحسكة الشمالي الغربي، وتعد أكبر قاعدة أميركية في سوريا.

وجرى الانسحاب من قاعدة قسرك باتجاه إقليم كردستان العراق، في أولى مراحل عملية انسحاب يُتوقع أن تستمر عدة أسابيع، فيما تضمّنت المرحلة الأولى نقل جنود ومعدات من قاعدتي الشدادي جنوب الحسكة وحقل العمر في محافظة دير الزور، والتي نُقلت تعزيزاتهما مؤخرًا إلى قسرك تمهيدًا لبدء العملية.

هذا؛ وأنهت القوات الأميركية وجودها في الشدادي بعد عملية انسحاب استمرت أكثر من 10 أيام، اتسمت بكثافة النقل الجوي والبري؛ ثم تسلمت قوات الجيش السوري القاعدة رسميًا عقب تنسيق مباشر مع واشنطن.

ونفذت القوات الأميركية سلسلة رحلات نقل للمعدات والعناصر من الموقع، والذي يعد ثاني أكبر قواعدها في سوريا بعد قاعدة قسرك، على الطريق الدولي "إم 4".

