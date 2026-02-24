كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
القوات الأميركية تنسحب من "قسرك" أكبر قاعدة في سوريا 

2026-02-24 11:32
بدأت القوات الأميركية، يوم أمس الاثنين (23 شباط 2026)، بالانسحاب من قاعدة قسرك، والتي تقع في ريف الحسكة الشمالي الغربي، وتعد أكبر قاعدة أميركية في سوريا.

وجرى الانسحاب من قاعدة قسرك باتجاه إقليم كردستان العراق، في أولى مراحل عملية انسحاب يُتوقع أن تستمر عدة أسابيع، فيما تضمّنت المرحلة الأولى نقل جنود ومعدات من قاعدتي الشدادي جنوب الحسكة وحقل العمر في محافظة دير الزور، والتي نُقلت تعزيزاتهما مؤخرًا إلى قسرك تمهيدًا لبدء العملية.

هذا؛ وأنهت القوات الأميركية وجودها في الشدادي بعد عملية انسحاب استمرت أكثر من 10 أيام، اتسمت بكثافة النقل الجوي والبري؛ ثم تسلمت قوات الجيش السوري القاعدة رسميًا عقب تنسيق مباشر مع واشنطن.

ونفذت القوات الأميركية سلسلة رحلات نقل للمعدات والعناصر من الموقع، والذي يعد ثاني أكبر قواعدها في سوريا بعد قاعدة قسرك، على الطريق الدولي "إم 4".

سوريا الولايات المتحدة الأميركية
