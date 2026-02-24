كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
أزمة داخلية في "الليكود" وتأجيل الانتخابات على الطاولة

2026-02-24 12:51
قال وزير التعليم في كيان العدو يوآف كيش صباح اليوم الثلاثاء في مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال إن نقاشات جرت مؤخرًا بشأن إمكانية تقديم موعد الانتخابات العامة إلى الأول من أيلول/سبتمبر المقبل.

وأضاف كيش أنه في حال تقرر إجراء الانتخابات في هذا التاريخ، فسيتم تأجيل افتتاح العام الدراسي ليوم واحد فقط.

في موازاة ذلك، يواجه حزب "الليكود" أزمة داخلية على خلفية النقاشات المتعلقة بإمكانية تقديم موعد الانتخابات. 

وأشار مسؤولون في الحزب، بحسب صحيفة "معاريف"، إلى أن الحديث عن احتمال إلغاء عقد مؤتمر الحزب لا يُعد خطوة تقنية فحسب، بل قد يشكل أساسًا لإلغاء الانتخابات التمهيدية، وتشكيل لجنة تنظيمية تتولى تحديد قائمة الحزب للكنيست السادسة والعشرين.

واندلعت الأزمة بعد تسريبات تحدثت عن فوضى واسعة في تسجيل المرشحين للمؤتمر خلال الانتخابات التي جرت نهاية عام 2025. ومن بين الادعاءات أن رسوم الترشيح دُفعت من قبل جهات أخرى وليس من قبل المرشحين أنفسهم. وعلى إثر ذلك، توجه المستشار القانوني لحزب "الليكود" إلى لجنة الانتخابات مطالبًا بإجراء فحص شامل لهذه المزاعم.

وأفادت الصحيفة بتصاعد حالة الغضب في الفروع المحلية للحزب، إذ قال مسؤول حزبي إن عشرات الآلاف من الأعضاء انتخبوا مؤسسات الحركة، ولا يمكن استبدال المؤتمر والانتخابات التمهيدية بلجنة تنظيمية، معتبرًا أن مثل هذه الخطوة قد تمس بالديمقراطية الداخلية للحزب.

في المقابل، نفت جهات مركزية في "الليكود" وجود نية لإلغاء الانتخابات التمهيدية، مؤكدة استمرار متابعة التطورات داخل المؤسسة الحزبية، لا سيما في ظل الجداول الزمنية المكثفة قبيل أي استحقاق انتخابي محتمل.

