كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

حزب الله أطلق العمل في المطبخ الرمضاني في مجمع الإمام المجتبى (ع) في السان تيريز
حزب الله أطلق العمل في المطبخ الرمضاني في مجمع الإمام المجتبى (ع) في السان تيريز

2026-02-24 14:11
مع انطلاقة أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام، أطلق حزب الله في القطاع الثالث في منطقة بيروت، العمل في المطبخ الرمضاني في مجمع الإمام المجتبى (ع) في السان تيريز ضمن مشروع مائدة الإمام زين العابدين (ع)، بحضور رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور حسين الحاج حسن، وعدد من الفعاليات الاجتماعية والمتطوعين والمتطوعات.

ويعمل هذا المطبخ طيلة الشهر الفضيل على تأمين وتقديم وجبات طعام ساخنة وحلويات للعائلات الفقيرة والمتعففة القاطنين ضمن نطاق شعبتي المجتبى والمعلم، وإيصالها إلى منازلهم بشكل يومي حفاظًا على كرامة تلك العائلات.

كما وبدأت فرق المتطوعين في المطبخ بأعمال التحضير والتوضيب للحصص التموينية والغذائية، والتي سيتم إيصالها أيضًا إلى العائلات المسجلة مسبقًا في جداول المحتاجين والمعوزين.

