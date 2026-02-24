كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

العدو يستهدف الجيش اللبناني بالرصاص والتهديدات أثناء استحداث نقطة مراقبة في مرجعيون
لبنان

العدو يستهدف الجيش اللبناني بالرصاص والتهديدات أثناء استحداث نقطة مراقبة في مرجعيون

2026-02-24 14:59

2026-02-24 14:59
97

استهدف العدو الصهيوني عناصر الجيش اللبناني بالرصاص، بالتزامن مع إطلاق مسيّرة "إسرائيلية" تهديدات لدفعهم إلى المغادرة، وذلك أثناء استحداث الجيش نقطة مراقبة عند الحدود الجنوبية في منطقة سردة - مرجعيون في جنوب لبنان.

وفي التفاصيل، أعلن الجيش اللبناني في بيانٍ أنَّه "أثناء استحداث الجيش نقطة مراقبة عند الحدود الجنوبية في منطقة سردة - مرجعيون، تعرض محيط النقطة لإطلاق نار من الجانب "الإسرائيلي"، بالتزامن مع تحليق مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض وإطلاقها تهديدات بهدف دفع العناصر إلى المغادرة". 

وبحسب البيان، فقد أصدرت قيادة الجيش الأوامر بتعزيز النقطة والبقاء فيها والرد على مصادر النيران.

وأشار الجيش اللبناني إلى أنَّه تجري متابعة الموضوع بالتنسيق مع لجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - "اليونيفيل".

