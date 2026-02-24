لمناسبة مرور ثلاثة أيام على استشهاد الشهيد أحمد حسين الحاج حسن (مجاهد)، أقام حزب الله وآل الشهيد احتفالًا تأبينيًّا له في حسينية بلدة شعث.

حضر الاحتفال نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله السيد فيصل شكر، وعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ملحم الحجيري، وفعاليات علمائية وحزبية واجتماعية وبلدية واختيارية وعوائل الشهداء، إضافة إلى أهالي البلدة والجوار.

تخلل الاحتفال كلمة للسيد فيصل شكر تناول فيها معاني الشهادة ومكانة الشهداء في مسيرة المقاومة، مؤكدًا أن "دماء الشهداء هي التي تحفظ الوطن وتصون كرامته، وأن مسيرتهم تشكّل نهجًا متواصلًا في الدفاع عن لبنان وشعبه".

وشدد السيد شكر على أن التضحيات التي قدّمها الشهداء ستبقى مصدر قوة وثبات، داعيًا إلى التمسك بخيار المقاومة باعتباره الضمانة في مواجهة التحديات.

ونوّه شكر بخصال الشهيد ومناقبيته، مشيرًا إلى أنه كان مثالًا في الالتزام والتضحية، وأن استشهاده يجسد أسمى معاني العطاء في سبيل القيم والمبادئ التي آمن بها.

واختُتم الاحتفال بتلاوة الفاتحة عن روح الشهيد وأرواح الشهداء، في أجواءٍ غلبت عليها مشاعر الفخر والاعتزاز، والتأكيد على المضي في النهج الذي خطّه الشهداء بدمائهم.

