كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي الحرس الثوري يجري مناورات بريّة مركبة في السواحل الجنوبية لإيران

لبنان

حزب الله يحيي ذكرى ثالث الشهيد أحمد حسين الحاج حسن (مجاهد) في شعث
لبنان

حزب الله يحيي ذكرى ثالث الشهيد أحمد حسين الحاج حسن (مجاهد) في شعث

2026-02-24 15:53
105

لمناسبة مرور ثلاثة أيام على استشهاد الشهيد أحمد حسين الحاج حسن (مجاهد)، أقام حزب الله وآل الشهيد احتفالًا تأبينيًّا له في حسينية بلدة شعث.

حضر الاحتفال نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله السيد فيصل شكر، وعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ملحم الحجيري، وفعاليات علمائية وحزبية واجتماعية وبلدية واختيارية وعوائل الشهداء، إضافة إلى أهالي البلدة والجوار.

تخلل الاحتفال كلمة للسيد فيصل شكر تناول فيها معاني الشهادة ومكانة الشهداء في مسيرة المقاومة، مؤكدًا أن "دماء الشهداء هي التي تحفظ الوطن وتصون كرامته، وأن مسيرتهم تشكّل نهجًا متواصلًا في الدفاع عن لبنان وشعبه". 

وشدد السيد شكر على أن التضحيات التي قدّمها الشهداء ستبقى مصدر قوة وثبات، داعيًا إلى التمسك بخيار المقاومة باعتباره الضمانة في مواجهة التحديات.

ونوّه شكر بخصال الشهيد ومناقبيته، مشيرًا إلى أنه كان مثالًا في الالتزام والتضحية، وأن استشهاده يجسد أسمى معاني العطاء في سبيل القيم والمبادئ التي آمن بها.

واختُتم الاحتفال بتلاوة الفاتحة عن روح الشهيد وأرواح الشهداء، في أجواءٍ غلبت عليها مشاعر الفخر والاعتزاز، والتأكيد على المضي في النهج الذي خطّه الشهداء بدمائهم.

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله الشهداء
إقرأ المزيد
المزيد
اجتماعٌ لقيادتَي حركة أمل وحزب الله في الجنوب: تمسك بالانتخابات وتأكيد التحالف 
اجتماعٌ لقيادتَي حركة أمل وحزب الله في الجنوب: تمسك بالانتخابات وتأكيد التحالف 
لبنان منذ 52 دقيقة
الشهيد الحيّ هادي السيد حسن.. مجاهد اخترق إجراءات العدو وعاد سالمًا
الشهيد الحيّ هادي السيد حسن.. مجاهد اخترق إجراءات العدو وعاد سالمًا
لبنان منذ ساعة
يوم غرقت نخبة العدو في بركة الجبّور... 23 شباط 1999
يوم غرقت نخبة العدو في بركة الجبّور... 23 شباط 1999
لبنان منذ ساعة
تجمع العلماء المسلمين: الحكومة راضخة للإملاءات الأميركية ولم تنفذ أيًا من وعودها
تجمع العلماء المسلمين: الحكومة راضخة للإملاءات الأميركية ولم تنفذ أيًا من وعودها
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
اجتماعٌ لقيادتَي حركة أمل وحزب الله في الجنوب: تمسك بالانتخابات وتأكيد التحالف 
اجتماعٌ لقيادتَي حركة أمل وحزب الله في الجنوب: تمسك بالانتخابات وتأكيد التحالف 
لبنان منذ 52 دقيقة
الرئيس الإيراني يتسلم أوراق اعتماد السفير اللبناني ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين
الرئيس الإيراني يتسلم أوراق اعتماد السفير اللبناني ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين
إيران منذ ساعة
الشهيد الحيّ هادي السيد حسن.. مجاهد اخترق إجراءات العدو وعاد سالمًا
الشهيد الحيّ هادي السيد حسن.. مجاهد اخترق إجراءات العدو وعاد سالمًا
لبنان منذ ساعة
يوم غرقت نخبة العدو في بركة الجبّور... 23 شباط 1999
يوم غرقت نخبة العدو في بركة الجبّور... 23 شباط 1999
لبنان منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة