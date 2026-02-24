كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي مجلة أميركية: القوّة العسكرية الإيرانية قد تُسرّع تراجع الهيمنة الأميركية العالمية

إيران

إيران

الحرس الثوري يجري مناورات بريّة مركبة في السواحل الجنوبية لإيران

2026-02-24 16:18
103

أجرت القوات البرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية مناورات مركبة في سواحل إيران الجنوبية بمشاركة مختلف وحداتها، والتي تشكّل نموذجًا حيًا لتوظيف التقنيات الحديثة في القتال، وتنفيذ تكتيكات متطورة لمواجهة التهديدات الراهنة.

استخدام الطائرات الصغيرة والطائرات المسيّرة
في هذا التمرين، دخلت القوات البرية بجميع أفرعها الميدان بتكتيكات وتقنيات جديدة، إلى جانب الطائرات الصغيرة، حيث قامت طائرات "رضوان" المسيّرة، بعد تحديد نقاط الهدف، بتسليم مهمّة الاشتباك إلى طائرة "شاهد 136" الانتحارية المسيّرة لضرب الأهداف المحددة مسبقًا.

تمرين الدفاع القوي عن السواحل والجزر الإيرانية
في مختلف المستويات العملياتية التي تم التخطيط لها مسبقًا، تم التدرب على سيناريو الدفاع القوي عن سواحل البلاد والجزر الإيرانية. كذلك، اتخذت القوات الخاصة التابعة للقوات البرية للحرس إجراءات لمواجهة العدوّ ومنعه من الاقتراب من الساحل.

وشملت العمليات في هذه المرحلة إطلاق النار بالرصاص القريب، وإطلاق النار من الشاطئ إلى البحر لتدمير الأهداف التي تحاول الاقتراب من الساحل، وقصف مواقع العدوّ بنيران كثيفة.

تصميم المناورات بناءً على التهديدات القائمة
وصرّح قائد القوات البرية لحرس الثورة العميد محمد كرمي، على هامش المناورات موضحًا أن "جميع القوات في مختلف المجالات، بما في ذلك الصواريخ والمدفعية والطائرات المسيرة والقوات الخاصة والمركبات المدرعة والفرسان، نفّذت عمليات مصممة، وقد تم وضع هذه التصاميم بناءً على التهديدات القائمة".

إطلاق أنظمة صواريخ جديدة على مسافات مختلفة
في منطقة أخرى من إيران، أصابت وحدات الصواريخ التابعة للقوات البرية للحرس أهدافها على مسافات مختلفة باستخدام أنظمة جديدة ومتنوعة.

وعقب المناورات، أطلق نظام الصواريخ الذي أُلحق مؤخرًا بوحدة الصواريخ التابعة للقوات البرية لحرس الثورة النار على الهدف المحدد، ثم أصاب الهدف التالي في نقطة أخرى. كذلك، تم عرض لحظة إطلاق صاروخ خارق دقيق في ظروف الحرب الإلكترونية.
 
خصائص أنظمة الصواريخ الجديدة
وفقًا للقادة، فإن أنظمة الصواريخ الجديدة مزودة بنظام ملاحة مختلف، وتتميز بدقة متناهية، ورأس حربي مُعزز قادر على اختراق صفوف العدوّ وخنادقه.

تنفيذ عمليات هجوم ودفاع في الحرب الإلكترونية
كذلك، أوضح العميد محمد هادي سفيدجيان، قائد مقر المدينة التابع للقوات البرية لحرس الثورة، جوانب أخرى من المناورات، قائلاً: "تم تطبيق الدفاع السلبي بالكامل، وفي مجال الحرب الإلكترونية، تم تنفيذ كلّ من الهجوم والدفاع في الحرب الالكترونية ضمن سيناريو التمرين".

وأفاد بيان لقوات الحرس الثوري بأن هذه المناورات أجريت بإشراف مقر "المدينة المنوّرة"، في المناطق الجنوبية من إيران وجزر الخليج الفارسي، وذلك بـ"هدف تحسين الجاهزية وتعزيز القدرات القتالية، وممارسة العمليات المشتركة، واستخدام التقنيات الجديدة المناسبة للتهديدات الحالية".

قائد جديد للواء صابرين للقوات الخاصة 
وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأنه بناءً على اقتراح قائد القوات البرية للحرس الثوري، وبموجب مرسوم صادر عن القائد العام للحرس الثوري، عُيّن العميد سيد محمد حسيني قائدًا للواء صابرين للقوات الخاصة.

سبق للعميد حسيني أن قاد لواء سلمان الفارسي للقوات الخاصة رقم 110، وشغل مناصب قيادية وعملياتية متنوعة.

يُعدّ لواء صابرين للقوات الخاصة من الوحدات العملياتية التابعة للقوات البرية للحرس الثوري، ويضطلع بدور في المهام المتخصصة والخاصة الموكلة إليه.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران المناورات العسكرية حرس الثورة الاسلامية
إقرأ المزيد
المزيد
الرئيس الإيراني يتسلم أوراق اعتماد السفير اللبناني ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين
الرئيس الإيراني يتسلم أوراق اعتماد السفير اللبناني ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين
إيران منذ ساعة
إيران تحذر من تبعات أي تصعيد عسكري بالمنطقة: لا نملك أسلحة نووية ولا ننوي ذلك
إيران تحذر من تبعات أي تصعيد عسكري بالمنطقة: لا نملك أسلحة نووية ولا ننوي ذلك
إيران منذ 4 ساعات
الحرس الثوري يجري مناورات بريّة مركبة في السواحل الجنوبية لإيران
الحرس الثوري يجري مناورات بريّة مركبة في السواحل الجنوبية لإيران
إيران منذ 4 ساعات
الصحف الإيرانية: مساع صهيونية لدعم الحركات الانفصالية بوجه إيران
الصحف الإيرانية: مساع صهيونية لدعم الحركات الانفصالية بوجه إيران
إيران منذ 12 ساعة
مقالات مرتبطة
الرئيس الإيراني يتسلم أوراق اعتماد السفير اللبناني ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين
الرئيس الإيراني يتسلم أوراق اعتماد السفير اللبناني ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين
إيران منذ ساعة
إيران تحذر من تبعات أي تصعيد عسكري بالمنطقة: لا نملك أسلحة نووية ولا ننوي ذلك
إيران تحذر من تبعات أي تصعيد عسكري بالمنطقة: لا نملك أسلحة نووية ولا ننوي ذلك
إيران منذ 4 ساعات
مجلة أميركية: القوّة العسكرية الإيرانية قد تُسرّع تراجع الهيمنة الأميركية العالمية
مجلة أميركية: القوّة العسكرية الإيرانية قد تُسرّع تراجع الهيمنة الأميركية العالمية
عربي ودولي منذ 4 ساعات
الحرس الثوري يجري مناورات بريّة مركبة في السواحل الجنوبية لإيران
الحرس الثوري يجري مناورات بريّة مركبة في السواحل الجنوبية لإيران
إيران منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة