أجرت القوات البرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية مناورات مركبة في سواحل إيران الجنوبية بمشاركة مختلف وحداتها، والتي تشكّل نموذجًا حيًا لتوظيف التقنيات الحديثة في القتال، وتنفيذ تكتيكات متطورة لمواجهة التهديدات الراهنة.

استخدام الطائرات الصغيرة والطائرات المسيّرة

في هذا التمرين، دخلت القوات البرية بجميع أفرعها الميدان بتكتيكات وتقنيات جديدة، إلى جانب الطائرات الصغيرة، حيث قامت طائرات "رضوان" المسيّرة، بعد تحديد نقاط الهدف، بتسليم مهمّة الاشتباك إلى طائرة "شاهد 136" الانتحارية المسيّرة لضرب الأهداف المحددة مسبقًا.

تمرين الدفاع القوي عن السواحل والجزر الإيرانية

في مختلف المستويات العملياتية التي تم التخطيط لها مسبقًا، تم التدرب على سيناريو الدفاع القوي عن سواحل البلاد والجزر الإيرانية. كذلك، اتخذت القوات الخاصة التابعة للقوات البرية للحرس إجراءات لمواجهة العدوّ ومنعه من الاقتراب من الساحل.

وشملت العمليات في هذه المرحلة إطلاق النار بالرصاص القريب، وإطلاق النار من الشاطئ إلى البحر لتدمير الأهداف التي تحاول الاقتراب من الساحل، وقصف مواقع العدوّ بنيران كثيفة.

تصميم المناورات بناءً على التهديدات القائمة

وصرّح قائد القوات البرية لحرس الثورة العميد محمد كرمي، على هامش المناورات موضحًا أن "جميع القوات في مختلف المجالات، بما في ذلك الصواريخ والمدفعية والطائرات المسيرة والقوات الخاصة والمركبات المدرعة والفرسان، نفّذت عمليات مصممة، وقد تم وضع هذه التصاميم بناءً على التهديدات القائمة".

إطلاق أنظمة صواريخ جديدة على مسافات مختلفة

في منطقة أخرى من إيران، أصابت وحدات الصواريخ التابعة للقوات البرية للحرس أهدافها على مسافات مختلفة باستخدام أنظمة جديدة ومتنوعة.

وعقب المناورات، أطلق نظام الصواريخ الذي أُلحق مؤخرًا بوحدة الصواريخ التابعة للقوات البرية لحرس الثورة النار على الهدف المحدد، ثم أصاب الهدف التالي في نقطة أخرى. كذلك، تم عرض لحظة إطلاق صاروخ خارق دقيق في ظروف الحرب الإلكترونية.



خصائص أنظمة الصواريخ الجديدة

وفقًا للقادة، فإن أنظمة الصواريخ الجديدة مزودة بنظام ملاحة مختلف، وتتميز بدقة متناهية، ورأس حربي مُعزز قادر على اختراق صفوف العدوّ وخنادقه.

تنفيذ عمليات هجوم ودفاع في الحرب الإلكترونية

كذلك، أوضح العميد محمد هادي سفيدجيان، قائد مقر المدينة التابع للقوات البرية لحرس الثورة، جوانب أخرى من المناورات، قائلاً: "تم تطبيق الدفاع السلبي بالكامل، وفي مجال الحرب الإلكترونية، تم تنفيذ كلّ من الهجوم والدفاع في الحرب الالكترونية ضمن سيناريو التمرين".

وأفاد بيان لقوات الحرس الثوري بأن هذه المناورات أجريت بإشراف مقر "المدينة المنوّرة"، في المناطق الجنوبية من إيران وجزر الخليج الفارسي، وذلك بـ"هدف تحسين الجاهزية وتعزيز القدرات القتالية، وممارسة العمليات المشتركة، واستخدام التقنيات الجديدة المناسبة للتهديدات الحالية".

قائد جديد للواء صابرين للقوات الخاصة

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأنه بناءً على اقتراح قائد القوات البرية للحرس الثوري، وبموجب مرسوم صادر عن القائد العام للحرس الثوري، عُيّن العميد سيد محمد حسيني قائدًا للواء صابرين للقوات الخاصة.

سبق للعميد حسيني أن قاد لواء سلمان الفارسي للقوات الخاصة رقم 110، وشغل مناصب قيادية وعملياتية متنوعة.

يُعدّ لواء صابرين للقوات الخاصة من الوحدات العملياتية التابعة للقوات البرية للحرس الثوري، ويضطلع بدور في المهام المتخصصة والخاصة الموكلة إليه.

