كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي تجمع العلماء المسلمين: الحكومة راضخة للإملاءات الأميركية ولم تنفذ أيًا من وعودها

إيران

إيران تحذر من تبعات أي تصعيد عسكري بالمنطقة: لا نملك أسلحة نووية ولا ننوي ذلك
🎧 إستمع للمقال
إيران

إيران تحذر من تبعات أي تصعيد عسكري بالمنطقة: لا نملك أسلحة نووية ولا ننوي ذلك

2026-02-24 16:57
71

حذر نائب وزير الخارجية الإيراني؛ كاظم غريب‌ آبادي، من تبعات أي تصعيد عسكري بالمنطقة، مؤكدًا أن إيران لن تبدأ أي حرب لكنّها ستدافع بحزم عن سيادتها، وأن برنامجها النووي سلمي بالكامل.

وأشار غريب ‌آبادي في كلمة له خلال مؤتمر نزع السلاح في جنيف إلى أن الأعداء يسعون لتمهيد الطريق لعدوان جديد عبر إثارة الفوضى ومصادرة الاحتجاجات السلمية، لافتًا إلى أن إيران لن تبدأ أي حرب لكنّها ستتصدى بحزم لأي مؤامرة تهدد أمنها واستقرارها.

وأكد أن برنامج إيران النووي سلمي بالكامل، رافضًا جميع الادعاءات حول وجود أهداف عسكرية له، وقال: "إيران لا تمتلك أسلحة نووية ولم تسعَ إلى امتلاكها، ولا تنوي ذلك، وتلتزم التزاماتها القانونية ومبادئها الأيديولوجية والأخلاقية الرافضة لأسلحة الدمار الشامل".

وندد غريب ‌آبادي بالنهج المزدوج في تنفيذ التزامات نزع السلاح، مؤكدًا على ضرورة أن تكون هناك التزامات متوازنة وملزمة لجميع الدول الحائزة للأسلحة النووية بموجب المادّة 6 من معاهدة عدم الانتشار النووي، لتحقيق تقدم حقيقي في مجال عدم الانتشار.

وأوضح أن هناك فرصة جديدة لحل الخلافات عبر الحوار، مؤكدًا أن أي مفاوضات مستدامة يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والمساواة والتطبيق غير الانتقائي للقواعد الدولية. 

وأضاف: "إلى جانب المسار الدبلوماسي، إيران مستعدة للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها وشعبها، وستمارس عند الضرورة حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقًا لميثاق الأمم المتحدة".

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران الاتفاق النووي الايراني الأمم المتحدة
إقرأ المزيد
المزيد
الرئيس الإيراني يتسلم أوراق اعتماد السفير اللبناني ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين
الرئيس الإيراني يتسلم أوراق اعتماد السفير اللبناني ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين
إيران منذ ساعة
إيران تحذر من تبعات أي تصعيد عسكري بالمنطقة: لا نملك أسلحة نووية ولا ننوي ذلك
إيران تحذر من تبعات أي تصعيد عسكري بالمنطقة: لا نملك أسلحة نووية ولا ننوي ذلك
إيران منذ 4 ساعات
الحرس الثوري يجري مناورات بريّة مركبة في السواحل الجنوبية لإيران
الحرس الثوري يجري مناورات بريّة مركبة في السواحل الجنوبية لإيران
إيران منذ 4 ساعات
الصحف الإيرانية: مساع صهيونية لدعم الحركات الانفصالية بوجه إيران
الصحف الإيرانية: مساع صهيونية لدعم الحركات الانفصالية بوجه إيران
إيران منذ 12 ساعة
مقالات مرتبطة
اعترافات أميركية: كمين صاروخي يمني كاد أن يفتك بطائرات
اعترافات أميركية: كمين صاروخي يمني كاد أن يفتك بطائرات "F - 16"
عربي ودولي منذ 36 دقيقة
الرئيس الإيراني يتسلم أوراق اعتماد السفير اللبناني ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين
الرئيس الإيراني يتسلم أوراق اعتماد السفير اللبناني ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين
إيران منذ ساعة
إيران تحذر من تبعات أي تصعيد عسكري بالمنطقة: لا نملك أسلحة نووية ولا ننوي ذلك
إيران تحذر من تبعات أي تصعيد عسكري بالمنطقة: لا نملك أسلحة نووية ولا ننوي ذلك
إيران منذ 4 ساعات
مجلة أميركية: القوّة العسكرية الإيرانية قد تُسرّع تراجع الهيمنة الأميركية العالمية
مجلة أميركية: القوّة العسكرية الإيرانية قد تُسرّع تراجع الهيمنة الأميركية العالمية
عربي ودولي منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة