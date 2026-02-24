كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران

الرئيس الإيراني يتسلم أوراق اعتماد السفير اللبناني ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين
إيران

الرئيس الإيراني يتسلم أوراق اعتماد السفير اللبناني ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين

2026-02-24 19:41
تسلم رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ مسعود بزشكيان، أوراق اعتماد السفير اللبناني الجديد أحمد سويدان، مؤكدًا خلال مراسم استقبال رسمية أن العلاقات بين إيران ولبنان ليست سياسية فحسب، بل تمثل رابطًا قلبيًا وثقافيًا بين الشعبين.

وأشار الرئيس بزشكيان إلى أن النظام الصهيوني يشكل التحدي الرئيس لعدم استقرار لبنان والمنطقة.

وأكد كذلك على القواسم الثقافية والتاريخية المشتركة بين البلدين، وشدد على أهمية مكانة لبنان في السياسة الخارجية والإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودوره في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

لبنان الجمهورية الاسلامية في إيران
