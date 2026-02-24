تسلم رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ مسعود بزشكيان، أوراق اعتماد السفير اللبناني الجديد أحمد سويدان، مؤكدًا خلال مراسم استقبال رسمية أن العلاقات بين إيران ولبنان ليست سياسية فحسب، بل تمثل رابطًا قلبيًا وثقافيًا بين الشعبين.

وأشار الرئيس بزشكيان إلى أن النظام الصهيوني يشكل التحدي الرئيس لعدم استقرار لبنان والمنطقة.

وأكد كذلك على القواسم الثقافية والتاريخية المشتركة بين البلدين، وشدد على أهمية مكانة لبنان في السياسة الخارجية والإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودوره في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

