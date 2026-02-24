أكد وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، ان إيران أثبتت أنها لن تدخر جهدًا في سبيل حماية سيادتها. وستحضر هذه الشجاعة نفسها إلى طاولة المفاوضات، حيث ستسعى جاهدة للتوصل إلى حلّ سلمي لأي خلاف.

كتب عراقجي في تغريدة له عبر حسابه على منصة "إكس": ستستأنف إيران المحادثات مع الولايات المتحدة في جنيف، استنادًا إلى التفاهمات التي تمّ التوصل إليها في الجولة السابقة، بعزم راسخ على التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف في أسرع وقت ممكن".

وأكد عراقجي قائلًا: "إن مواقفنا ومعتقداتنا الأساسية واضحة وضوح الشمس؛ لن تسعى إيران أبدًا، تحت أي ظرف من الظروف، إلى تطوير أسلحة نووية؛ وفي الوقت نفسه، لن نتخلى نحن الإيرانيون أبدًا عن حقنا في التمتع بفوائد التكنولوجيا النووية السلمية لشعبنا".

وأضاف: "لدينا الآن فرصة تاريخية للتوصل إلى اتفاق غير مسبوق يُعالج المخاوف المشتركة ويضمن المصالح المشتركة.. الاتفاق في متناول اليد، ولكن فقط إذا أُعطيت الأولوية للدبلوماسية".

وتابع وزير الخارجية الإيراني يقول: "لقد أثبتنا أننا لن ندخر جهدًا في سبيل حماية سيادتنا. وسنحضر هذه الشجاعة نفسها إلى طاولة المفاوضات، حيث سنسعى جاهدين للتوصل إلى حل سلمي لأي خلاف".

