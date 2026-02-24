نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء24 شباط/فبراير2026، كوكبة من قادتها الذين ارتقوا خلال معركة طوفان الأقصى البطولية.

وأكدت السرايا في بلاغ العسكري، أن دماء الشهداء ستزيد من عزيمة المجاهدين، مشددة على أن المقاومة ستبقى مستمرة حتى دحر الاحتلال عن أرضنا وتحرير مقدساتنا، بإذن الله تعالى.

والشهداء القادة هم:

- الشهيد القائد/ علي فتحي الرزاينة (عضو المجلس العسكري - قائد لواء الشمال)

- الشهيد القائد/ سامي شعبان الدحدوح (عضو المجلس الركني)

- الشهيد القائد/ يحيى أمين أبو دلال (عضو المجلس الركني)

- الشهيد القائد/ مازن محمد عابد (عضو المجلس الركني)

- الشهيد القائد/ أنس محمد زملط (معاون وحدة العمليات المركزية)

- الشهيد القائد/ ممدوح محمد لولو (معاون قائد المنطقة الشمالية)

- الشهيد القائد/ إسلام أحمد المقوسي (معاون الوحدة الصاروخية)

- الشهيد القائد/ خالد أحمد أبو دقه (معاون الوحدة الصاروخية)

- الشهيد القائد/ محمد رضوان مشتهى (معاون وحدة العمليات المركزية)

- الشهيد القائد/ عرفات عبد الله أبو زايد (معاون وحدة المعلومات المركزية)

- الشهيد القائد/ موسى علي أبو ندى (معاون قائد لواء الشمال)

- الشهيد القائد/ محمد مروان جودة (معاون وحدة الإدارة المالية)

- الشهيد القائد/ إسماعيل إبراهيم جرغون (معاون وحدة التنظيم والإدارة)

- الشهيد القائد/ مهدي حسن المملوك (معاون وحدة الاتصالات المركزية)

- الشهيد القائد/ فادي جهاد الوادية (معاون وحدة التصنيع الحربي)

- الشهيد القائد/ محمد ربحي أبو حدايد (معاون وحدة التصنيع الحربي)

- الشهيد القائد/ هاشم نجيب حرب (معاون وحدة المعلومات المركزية)

- الشهيد القائد/ وسيم يحيى الأستاذ (معاون قائد لواء الشمال)

- الشهيد القائد/ محمد شاكر الجعبري (معاون وحدة التصنيع الحربي)

- الشهيد القائد/ محمد نعيم الترامسي (معاون قائد لواء الشمال)

- الشهيد القائد/ محمد بسام النيرب (معاون قائد لواء رفح)

- الشهيد القائد/ حسني سلمان أبو هويشل (معاون قائد لواء الوسطى)

- الشهيد القائد/ لؤي فؤاد الميناوي (معاون وحدة التصنيع الحربي)

- الشهيد القائد/ علاء حسن صبيحي (معاون وحدة التصنيع الحربي)

- الشهيد القائد/ يوسف سليمان أبو حسنين (معاون وحدة التصنيع الحربي)

- الشهيد القائد/ محمد جمال كرم (معاون الوحدة الصاروخية)

- الشهيد القائد/ عماد صالح شيخ العيد (قائد كتيبة الشابورة - لواء رفح)

- الشهيد القائد/ سمير سليمان أبو شاويش (قائد كتيبة يبنا - لواء رفح)

- الشهيد القائد/ عبد الله إبراهيم أبو طير (قائد كتيبة الشرقية - لواء خان يونس)

- الشهيد القائد/ محي الدين محمود صادق (قائد كتيبة البلد - لواء خان يونس)

- الشهيد القائد/ شلدان سلمان النجار (قائد كتيبة دير البلح الشمالية - لواء الوسطى)

- الشهيد القائد/ عبد الله محمود خطاب (قائد كتيبة دير البلح الجنوبية - لواء الوسطى)

- الشهيد القائد/ حاتم خلف أبو الجديان (قائد كتيبة دير البلح الشمالية - لواء الوسطى)

- الشهيد القائد/ فضل زكريا أبو العطا (قائد كتيبة التركمان - لواء غزة)

- الشهيد القائد/ محمد عبد السلام الرباعي (قائد كتيبة الشاطئ - لواء غزة)

- الشهيد القائد/ أيمن حسن ياسين (قائد كتيبة الزيتون - لواء غزة)

- الشهيد القائد/ آدم حسن المملوك (قائد كتيبة اجديدة - لواء غزة)

- الشهيد القائد/ وئام حسن أبو حجاج (قائد كتيبة الشهيد حسام أبو حبل - لواء الشمال)

- الشهيد القائد/ طارق بشير خلة (قائد كتيبة الشهيد وضاح البطش - لواء الشمال)

- الشهيد القائد/ كريم محمد طه (قائد كتيبة الشهيد ناهض كتكت - لواء الشمال)

- الشهيد القائد/ إبراهيم حسين أبو حبل (قائد كتيبة الشهيد حسام أبو حبل - لواء الشمال).

