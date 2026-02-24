تستعد كرة القدم العالمية لتطبيق تعديلات جديدة على قوانين اللعبة، مع اقتراب انطلاقة نهائيات كأس العالم 2026، حيث سيتم اعتماد عدٍّ تنازلي مدته خمس ثوانٍ لتنفيذ رميات التماس وضربات المرمى، في خطوة تهدف إلى الحد من إهدار الوقت وتسريع وتيرة المباريات.

وبحسب شبكة "إي إس بي إن" الإنجليزية، جاء هذا التوجه بعد نجاح قاعدة الثماني ثوانٍ التي فُرضت هذا الموسم على حراس المرمى، والتي تُلزمهم بتمرير الكرة خلال هذه المدة، وإلا تعرّضوا لعقوبة احتساب ركلة ركنية، ما شجّع المجلس الدولي لكرة القدم على اتخاذ إجراءات إضافية لمعالجة أساليب تعطيل اللعب.

ومن المنتظر أن يصادق المجلس على هذه التعديلات خلال اجتماعه السنوي في ويلز، حيث سيُمنح الحكام صلاحية بدء عدٍّ تنازلي مدته خمس ثوانٍ في حال تأخر تنفيذ رمية التماس أو ضربة المرمى بشكل متعمد، على أن يؤدي تجاوز المدة إلى منح الكرة للفريق المنافس أو احتساب ركلة ركنية في بعض الحالات.

وتتضمن التعديلات أيضًا المقترحة فرض حدٍّ زمني قدره عشر ثوانٍ لإجراء التبديلات، وفي حال تجاوزه، لن يُسمح بدخول اللاعب البديل، ما يُجبر الفريق على اللعب بنقص عددي مؤقت لا يقل عن دقيقة واحدة. كذلك، يسعى المجلس إلى توحيد مدة بقاء اللاعبين المصابين خارج أرض الملعب بعد توقف اللعب عند دقيقة واحدة، بدلًا من التفاوت الحالي بين البطولات، والذي يتراوح بين 30 ثانية في الدوري الإنجليزي وثلاث دقائق في الدوري الأميركي.

وتهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على إيقاع اللعب وتقليل الوقت بدل الضائع، بما يخدم مصلحة اللاعبين والجماهير وحقوق البث، مع الإبقاء على استثناء إصابات حراس المرمى من هذه القواعد، رغم وجود نقاشات مستقبلية لإدخال تعديلات إضافية في هذا الجانب، خاصة في ظل مخاوف من استغلال بعض الفرق لهذه الحالات لتعطيل اللعب.

وفي سياق متصل، سيشهد مونديال 2026 تعديلات على تقنية حكم الفيديو المساعد، حيث سيتم السماح باستخدامها لمراجعة قرارات الركلات الركنية بسرعة من دون تعطيل اللعب، على أن يستمر اللعب في حال تنفيذ الركنية قبل انتهاء المراجعة. كما سيتم توسيع صلاحيات التقنية لتشمل مراجعة البطاقات الحمراء الناتجة عن إنذار ثانٍ، والتدخل في حال منح البطاقة للفريق الخطأ.

ومن جهة أخرى، لن يتم حاليًا تطبيق تجربة تعديل قاعدة التسلل المعروفة باسم "ضوء النهار"، والتي اقترحها أرسين فينغر، رغم استمرار النقاشات حولها، بما في ذلك إمكانية اعتماد معيار يستند إلى تقدم جذع المهاجم على المدافع قبل الأخير.

ومن المنتظر أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ رسميًّا اعتبارًا من 1 تموز/يوليو 2026، مع إمكانية تطبيقها في بعض المسابقات الكبرى، وعلى رأسها كأس العالم، حتى قبل هذا التاريخ، في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو جعل اللعبة أكثر سرعة وعدالة.

