في اليوم الـ139 من اتفاق وقف الحرب، واصل الجيش "الإسرائيلي" خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد أربعة فلسطينيين برصاص الجيش "الإسرائيلي" في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفجر اليوم الأربعاء، تمكن مواطنون من انتشال جثمان شهيد ونقل إصابتين جراء قصف "إسرائيلي" استهدف مجموعة من المواطنين جنوب مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

وفي وقت سابق، استشهد فلسطيني بنيران مسيّرة "إسرائيلية" في شارع الشهداء بمدينة غزة. كما استهدف الجيش "الإسرائيلي" مواطنين في بلدة بيت لاهيا، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين.

وأُصيب فجر اليوم فلسطيني برصاص مسيّرة "إسرائيلية" في محيط مدرسة أبو حسين شمالي قطاع غزة.

ونفّذ الجيش "الإسرائيلي" عمليات نسف لمبانٍ سكنية شرق مدينة خان يونس، كما شنّ غارات على مدينة رفح جنوبي القطاع، وجدّد القصف الجوي والمدفعي على المناطق الشرقية لمدينة غزة.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 619 شهيدًا، إضافة إلى 1658 مصابًا، فيما انتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني جثامين 726 شهيدًا، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

وأفادت الوزارة بأن عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ارتفع إلى 72,073 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 171,749 مصابًا.

