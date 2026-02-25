شهدت محافظات الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء (25 شباط 2026)، حملة عسكرية مكثفة شنتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، تخللها اقتحام عشرات البلدات والقرى، وتنفيذ عمليات اعتقال ومداهمة للمنازل، بالتزامن مع تصعيد لافت في سياسة هدم المنشآت واعتداءات المستوطنين.

ففي نابلس، واصلت قوات الاحتلال اقتحام قرية "اللبن الشرقية" لليوم الثاني على التوالي، حيث حولت منزلين إلى ثكنتين عسكريتين ومارست عمليات تنكيل بالأهالي واستولت على جرافة فلسطينية.

كما اقتحمت قوات معززة بلدة "قصرة" وسط دفع بتعزيزات عسكرية وجرافات، وداهمت بلدة "تلفيت" التي شهدت أيضًا هجومًا للمستوطنين أطلقوا خلاله الرصاص الحي تجاه منازل المواطنين.

وفي بلدة "بيتا"، تصدى الشبان الفلسطينيون لهجوم استهدف منطقة جبل "بئر قوزا".

وعلى صعيد المخيمات، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم "بلاطة" شرق المدينة واعتقلت الشاب عصام أبو حويلة، فيما طالت الاعتقالات الشاب أحمد جمعة بعد مداهمة منزله في محيط مستشفى الاتحاد داخل مدينة نابلس، بالإضافة إلى اقتحام قرية "تل".

وشهدت مدينة طوباس وبلدة "عقابا" شمالًا حملة مداهمات واسعة للمنازل، أسفرت عن اعتقال الشبان: رشيد دراغمة، محمد أبو سياج من المدينة، ومؤمن أيمن أبو عرة من بلدة عقابا.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال قرى وبلدات "رابا"، "مسلية"، و"الزبابدة"، وسط إطلاق لقنابل الصوت لترهيب السكان.

وفي رام الله، طالت الاقتحامات قريتي "المغير" و"سنجل"، حيث داهم جنود الاحتلال عددًا من المنازل وعبثوا بمحتوياتها، في إطار التضييق المستمر على القرى المحيطة بالمستوطنات والطرق الالتفافية.

في القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة "عناتا" واعتقلت أحد المواطنين، فيما شهدت منطقة "أم الشخاليب" شرق بلدة أبو ديس تصعيدًا خطيرًا بتوزيع 23 إخطارًا بهدم منشآت سكنية وزراعية، وهو ما يهدد عشرات العائلات بالتشريد وفقدان سبل العيش ضمن سياسة التصعيد الممنهجة خلال شهر رمضان.

وفي بيت لحم، اقتحمت القوات بلدة "تقوع"، وذلك غداة إخطار 4 منازل بوقف البناء في قرية "كيسان" شرقًا.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مناطق "صافا" في بيت أمر، وبلدات "إذنا"، "سعير"، و"الشيوخ" في محافظة الخليل، حيث تم تفتيش ومداهمة عدد كبير من منازل المواطنين.

تأتي هذه التطورات في ظل أجواء مشحونة، حيث تواصل سلطات الاحتلال والمستوطنون تصعيد الهجمات الميدانية والإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين في مختلف الأراضي المحتلة.

الكلمات المفتاحية