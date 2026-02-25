كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
فلسطين

إحراق منازل ومركبات في سوسيا: تصعيد استيطاني جنوب الخليل وإصابات بالاختناق
فلسطين

إحراق منازل ومركبات في سوسيا: تصعيد استيطاني جنوب الخليل وإصابات بالاختناق

2026-02-25 11:01
أحرق مستوطنون "إسرائيليون" مساء أمس الثلاثاء (24 شباط 2026) مساكن ومركبات لفلسطينيين في قرية سوسيا بمنطقة مسافر يطا جنوب الخليل، في تصعيد جديد تزامن مع شهر رمضان، أسفر عن إصابات وحالة من الذعر بين السكان، بالتوازي مع هجمات استهدفت رعاة الأغنام جنوب الضفة ومواجهات في نابلس.

وأفادت منظمة البيدر الحقوقية في بيان بأن مستوطنين هاجموا القرية وأضرموا النار في خمسة مساكن وعدد من السيارات تعود لمواطنين فلسطينيين، ما ألحق أضرارًا مادية جسيمة، وبث الرعب في صفوف الأهالي، خصوصًا الأطفال والنساء.

وأطلق المهاجمون قنابل الغاز المسيل للدموع داخل بعض المنازل، ما أدى إلى إصابة أربعة فلسطينيين بحالات اختناق، فيما أظهرت مقاطع مصورة من كاميرات مراقبة لحظة اقتحام القرية وإشعال النيران في الممتلكات.

كما بثت هيئة البث "الإسرائيلية" لقطات مطابقة تظهر ملثمين وهم يحرقون منازل وسيارات فلسطينية في سوسيا.

ترهيب رعاة وإغلاق طرق

وامتدت الاعتداءات إلى مناطق أخرى في محافظة الخليل، إذ طارد مستوطنون رعاة أغنام من عائلة النعامين في خربة اقواويس بمسافر يطا، وفق ما أورده المركز الفلسطيني للإعلام، في سياق تضييق متواصل يستهدف الوجود الفلسطيني في التجمعات الريفية.

وأطلق مستوطنون مواشيهم في محيط مساكن المواطنين في خرب الحلاوة والمركز والتبان، واقتحموا عددًا من المنازل، بينما تجمهر مسلحون قرب مستوطنة "أسفر" في واد سعير شمال الخليل، وقطعوا الطريق ومنعوا الفلسطينيين من الوصول إلى الشارع الالتفافي.

وشمال الضفة، تصدى عشرات الشبان لهجوم شنه مستوطنون على جبل بئر قوزا في بلدة بيتا جنوب نابلس، في مشهد يعكس اتساع رقعة الاحتكاك الميداني.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد غير مسبوق لاعتداءات المستوطنين، إذ سُجل خلال كانون الثاني الماضي نحو 468 اعتداء في الضفة الغربية، شملت اعتداءات جسدية، واقتلاع أشجار، وإحراق أراض زراعية، ومنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

فلسطين المحتلة الضفة الغربية مستوطنون نابلس
