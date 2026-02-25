في سابقة خطيرة، كشف مسؤولون أميركيون عن توجه جديد للإدارة الأميركية يتمثل في تقديم خدمات قنصلية مباشرة داخل المستوطنات "الإسرائيلية" المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت المصادر أن هذه الخطوة، التي تعد الأولى من نوعها في تاريخ التعامل الدبلوماسي الأميركي، ستبدأ فعليًا هذا الأسبوع عبر توفير خدمة إصدار جوازات السفر للمواطنين الأميركيين القاطنين في تلك المناطق.

وكشفت "القناة 14 الإسرائيلية" أن القنصلية الأميركية بالقدس المحتلة افتتحت فرعًا لها في مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة لأول مرة منذ العام 1967.

وقالت القناة إن "القنصلية افتتحت فرعها في مستوطنة "إفرات" داخل تجمع "غوش عتصيون" جنوبي بيت لحم".

وأشارت القناة إلى أن القرار يُعد تغيرًا جوهريًا في الموقف الأميركي واعترافًا ضمنيًا بـ "السيادة الإسرائيلية" في الضفة الغربية، وفق تعبيرها.

ولم تقتصر الخطة الأميركية على مستوطنة واحدة، بل أعلنت السفارة عن نيتها توسيع نطاق هذه الخدمات لتشمل مستوطنة "بيتار عيليت" القريبة من بيت لحم، بالإضافة إلى تقديم خدمات مماثلة في مدينة رام الله.

ويأتي هذا التحول ليتجاوز النظام المعمول به سابقًا، حيث كانت الخدمات تقتصر على مقر السفارة في القدس والمكتب الفرعي في "تل أبيب".

وذكر الموقع أن الخطوة تحمل دلالات سياسية كبيرة فوجود القنصلية داخل مستوطنة في الضفة الغربية يعتبر تغيرًا في التعاطي الأميركي مع قضية الاحتلال لمناطق 67 وبالتالي فالولايات المتحدة تسير نحو سياسة مغايرة لتلك التي انتهجتها على مدار السنوات السابقة تجاه مكانة الضفة الغربية القانونية.

يأتي ذلك في أعقاب قرارات أصدرتها حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" مؤخرًا تؤدي إلى السيطرة "الإسرائيلية" الكاملة على الضفة.



