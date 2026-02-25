دعا رئيس اتّحادات ونقابات قطاع النقل البرّي ​​بسام طليس​ "جميع السائقين العموميين لعدم التلاعب بالتعرفة قبل صدور أي قرار رسمي"، مؤكدًا أن "لا ذنب للناس".

وفي مؤتمر صحافي عقده في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، لإعلان الخطوات التنفيذية للتحرك المقرر يوم غد الخميس في 26 شباط، أشار طليس إلى أنه "حتى هذه اللحظة وبسبب عدم التوصل إلى أي نتيجة مع الحكومة أدعو إلى مشاركة كثيفة جدًا في التحرّك الذي سيشمل جميع الأراضي ال​لبنان​ية".

وتمنى أن "يكون هذا التحرك محصورًا في ساحة الشهداء عند الساعة 10:30 صباحًا"، موضحًا أنه "سيكون هناك ثلاث نقاط انطلاق للتحرّك من الدورة ومستديرة الطيونة والسفارة الكويتية وصولًا إلى رياض الصلح".

كما لفت طليس إلى أن "جدول تركيب الأسعار في وزارة الطاقة على ما يبدو مطبوع قبل يوم من صدور القرار والناس "عقلها مش خفيف""، مشددًا على "أننا ذاهبون إلى آخر الطريق في مواجهة قرارات الحكومة لتحصيل مصالح المواطن، والخطوات المقبلة ستُعلَن غدًا من ساحة رياض الصلح".

كما دعا القوى الأمنية إلى "مواكبة التحركات منعًا لدخول أي طابور وإثارة الفوضى".

