كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي منشأة "لوب نور" وصراع الهيمنة: التحديث النووي الصيني في ميزان البروباغندا الأميركية

لبنان

طليس يدعو لتحرك شامل في كل لبنان: ذاهبون إلى آخر الطريق في مواجهة قرارات الحكومة
🎧 إستمع للمقال
لبنان

طليس يدعو لتحرك شامل في كل لبنان: ذاهبون إلى آخر الطريق في مواجهة قرارات الحكومة

2026-02-25 12:35
37

دعا رئيس اتّحادات ونقابات قطاع النقل البرّي ​​بسام طليس​ "جميع السائقين العموميين لعدم التلاعب بالتعرفة قبل صدور أي قرار رسمي"، مؤكدًا أن "لا ذنب للناس".

وفي مؤتمر صحافي عقده في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، لإعلان الخطوات التنفيذية للتحرك المقرر يوم غد الخميس في 26 شباط، أشار طليس إلى أنه "حتى هذه اللحظة وبسبب عدم التوصل إلى أي نتيجة مع الحكومة أدعو إلى مشاركة كثيفة جدًا في التحرّك الذي سيشمل جميع الأراضي ال​لبنان​ية". 

وتمنى أن "يكون هذا التحرك محصورًا في ساحة الشهداء عند الساعة 10:30 صباحًا"، موضحًا أنه "سيكون هناك ثلاث نقاط انطلاق للتحرّك من الدورة ومستديرة الطيونة والسفارة الكويتية وصولًا إلى رياض الصلح".

كما لفت طليس إلى أن "جدول تركيب الأسعار في وزارة الطاقة على ما يبدو مطبوع قبل يوم من صدور القرار والناس "عقلها مش خفيف""، مشددًا على "أننا ذاهبون إلى آخر الطريق في مواجهة قرارات الحكومة لتحصيل مصالح المواطن، والخطوات المقبلة ستُعلَن غدًا من ساحة رياض الصلح".

كما دعا القوى الأمنية إلى "مواكبة التحركات منعًا لدخول أي طابور وإثارة الفوضى".

الكلمات المفتاحية
لبنان النقل الحكومة اللبنانية
إقرأ المزيد
المزيد
اعتداءات العدو تتواصل.. تفجيرات في عدد من القرى وتوغّل بري في أطراف بساتين الوزاني
اعتداءات العدو تتواصل.. تفجيرات في عدد من القرى وتوغّل بري في أطراف بساتين الوزاني
لبنان منذ 11 دقيقة
طليس يدعو لتحرك شامل في كل لبنان: ذاهبون إلى آخر الطريق في مواجهة قرارات الحكومة
طليس يدعو لتحرك شامل في كل لبنان: ذاهبون إلى آخر الطريق في مواجهة قرارات الحكومة
لبنان منذ 23 دقيقة
اجتماعٌ لقيادتَي حركة أمل وحزب الله في الجنوب: تمسك بالانتخابات وتأكيد التحالف 
اجتماعٌ لقيادتَي حركة أمل وحزب الله في الجنوب: تمسك بالانتخابات وتأكيد التحالف 
لبنان منذ 16 ساعة
الشهيد الحيّ هادي السيد حسن.. مجاهد اخترق إجراءات العدو وعاد سالمًا
الشهيد الحيّ هادي السيد حسن.. مجاهد اخترق إجراءات العدو وعاد سالمًا
لبنان منذ 17 ساعة
مقالات مرتبطة
اعتداءات العدو تتواصل.. تفجيرات في عدد من القرى وتوغّل بري في أطراف بساتين الوزاني
اعتداءات العدو تتواصل.. تفجيرات في عدد من القرى وتوغّل بري في أطراف بساتين الوزاني
لبنان منذ 11 دقيقة
طليس يدعو لتحرك شامل في كل لبنان: ذاهبون إلى آخر الطريق في مواجهة قرارات الحكومة
طليس يدعو لتحرك شامل في كل لبنان: ذاهبون إلى آخر الطريق في مواجهة قرارات الحكومة
لبنان منذ 23 دقيقة
هل يقول الداخل
هل يقول الداخل "لا"؟
مقالات مختارة منذ 4 ساعات
اجتماعٌ لقيادتَي حركة أمل وحزب الله في الجنوب: تمسك بالانتخابات وتأكيد التحالف 
اجتماعٌ لقيادتَي حركة أمل وحزب الله في الجنوب: تمسك بالانتخابات وتأكيد التحالف 
لبنان منذ 16 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة