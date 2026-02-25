نفّذت قوات العدو الصهيوني عدة تفجيرات في العديسة وعند أطراف مروحين وشيحين، في خرق مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار وللسيادة اللبنانية.

وقد نفّذ العدو "الإسرائيلي" ليل أمس الثلاثاء (24 شباط 2026)، تفجيرين في بلدة العديسة، وتفجيرًا عند أطراف بلدتي مروحين وشيحين لجهة جبل بلاط في قضاء صور.

كما تقدمت قوة "إسرائيلية" معادية مؤلفة من ناقلة جند من نوع "نامير" وعدد من الجنود وآلية نقل "gmc" من تلة الحمامص باتجاه منطقة "العمرا" في الأطراف الغربية لبساتين الوزاني.



