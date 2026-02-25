كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي إسرائيل الكبرى والتوراة الأميركية: تبعات تصريحات هاكابي على الاستقرار الإقليمي

لبنان

اعتداءات العدو تتواصل.. تفجيرات في عدد من القرى وتوغّل بري في أطراف بساتين الوزاني
🎧 إستمع للمقال
لبنان

اعتداءات العدو تتواصل.. تفجيرات في عدد من القرى وتوغّل بري في أطراف بساتين الوزاني

2026-02-25 12:47
29

نفّذت قوات العدو الصهيوني عدة تفجيرات في العديسة وعند أطراف مروحين وشيحين، في خرق مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار وللسيادة اللبنانية.

وقد نفّذ العدو "الإسرائيلي" ليل أمس الثلاثاء (24 شباط 2026)، تفجيرين في بلدة العديسة، وتفجيرًا عند أطراف بلدتي مروحين وشيحين لجهة جبل بلاط في قضاء صور.

كما تقدمت قوة "إسرائيلية" معادية مؤلفة من ناقلة جند من نوع "نامير" وعدد من الجنود وآلية نقل "gmc" من تلة الحمامص باتجاه منطقة "العمرا" في الأطراف الغربية لبساتين الوزاني.
 

الكلمات المفتاحية
لبنان الاعتداءات الصهيونية على لبنان الجنوب
إقرأ المزيد
المزيد
اعتداءات العدو تتواصل.. تفجيرات في عدد من القرى وتوغّل بري في أطراف بساتين الوزاني
اعتداءات العدو تتواصل.. تفجيرات في عدد من القرى وتوغّل بري في أطراف بساتين الوزاني
لبنان منذ 11 دقيقة
طليس يدعو لتحرك شامل في كل لبنان: ذاهبون إلى آخر الطريق في مواجهة قرارات الحكومة
طليس يدعو لتحرك شامل في كل لبنان: ذاهبون إلى آخر الطريق في مواجهة قرارات الحكومة
لبنان منذ 23 دقيقة
اجتماعٌ لقيادتَي حركة أمل وحزب الله في الجنوب: تمسك بالانتخابات وتأكيد التحالف 
اجتماعٌ لقيادتَي حركة أمل وحزب الله في الجنوب: تمسك بالانتخابات وتأكيد التحالف 
لبنان منذ 16 ساعة
الشهيد الحيّ هادي السيد حسن.. مجاهد اخترق إجراءات العدو وعاد سالمًا
الشهيد الحيّ هادي السيد حسن.. مجاهد اخترق إجراءات العدو وعاد سالمًا
لبنان منذ 17 ساعة
مقالات مرتبطة
اعتداءات العدو تتواصل.. تفجيرات في عدد من القرى وتوغّل بري في أطراف بساتين الوزاني
اعتداءات العدو تتواصل.. تفجيرات في عدد من القرى وتوغّل بري في أطراف بساتين الوزاني
لبنان منذ 11 دقيقة
طليس يدعو لتحرك شامل في كل لبنان: ذاهبون إلى آخر الطريق في مواجهة قرارات الحكومة
طليس يدعو لتحرك شامل في كل لبنان: ذاهبون إلى آخر الطريق في مواجهة قرارات الحكومة
لبنان منذ 23 دقيقة
هل يقول الداخل
هل يقول الداخل "لا"؟
مقالات مختارة منذ 4 ساعات
اجتماعٌ لقيادتَي حركة أمل وحزب الله في الجنوب: تمسك بالانتخابات وتأكيد التحالف 
اجتماعٌ لقيادتَي حركة أمل وحزب الله في الجنوب: تمسك بالانتخابات وتأكيد التحالف 
لبنان منذ 16 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة