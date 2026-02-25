Your browser does not support the video tag.

من قلب الجبل، ومن عمق الصخر الذي خبّأ سرّ الماء سنينًا، يتفجّر نبع الكبيرة في بلدة سحمر، شريان الحياة الذي طالما روى الأرض وأهلها.

هذه العين العذبة، التي تغذّي البلدة منذ عقود، كانت قد جفّت بفعل شحّ المياه وقسوة الجفاف، فغاب خريرها واشتاق الناس إلى صوتها. اليوم يعود نبع الكبيرة بغزارة، إذ يتدفّق الماء صافيًا رقراقًا، ليكون عنوان أمل لأهل البلدة.



الكلمات المفتاحية