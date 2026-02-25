كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
خاص العهد

خاص العهد

"نبع الكبيرة" في سحمر.. عودة المياه بغزارة بعد سنة من الجفاف

2026-02-25 14:42
68
ماهر قمر - مراسل
85 مقالاً

مراسل العهد/ البقاع الغربي 

من قلب الجبل، ومن عمق الصخر الذي خبّأ سرّ الماء سنينًا، يتفجّر نبع الكبيرة في بلدة سحمر، شريان الحياة الذي طالما روى الأرض وأهلها.

هذه العين العذبة، التي تغذّي البلدة منذ عقود، كانت قد جفّت بفعل شحّ المياه وقسوة الجفاف، فغاب خريرها واشتاق الناس إلى صوتها. اليوم يعود نبع الكبيرة بغزارة، إذ يتدفّق الماء صافيًا رقراقًا، ليكون عنوان أمل لأهل البلدة.
 

الكلمات المفتاحية
المياه وزارة الطاقة والمياه
