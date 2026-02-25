المقال التالي إعلانات "إسرائيلية" على طرقات لبنان.. فأين الرقابة؟
"نبع الكبيرة" في سحمر.. عودة المياه بغزارة بعد سنة من الجفاف
مراسل العهد/ البقاع الغربي
من قلب الجبل، ومن عمق الصخر الذي خبّأ سرّ الماء سنينًا، يتفجّر نبع الكبيرة في بلدة سحمر، شريان الحياة الذي طالما روى الأرض وأهلها.
هذه العين العذبة، التي تغذّي البلدة منذ عقود، كانت قد جفّت بفعل شحّ المياه وقسوة الجفاف، فغاب خريرها واشتاق الناس إلى صوتها. اليوم يعود نبع الكبيرة بغزارة، إذ يتدفّق الماء صافيًا رقراقًا، ليكون عنوان أمل لأهل البلدة.