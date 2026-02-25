أكّد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، مشدداً على أن بلاده تضع الدبلوماسية المتكافئة أو الدفاع الذي يسبب الندم في إطار خياراتها المطروحة.

وقال قاليباف، خلال ندوة مع ناشطين في المجال الاقتصادي: "نقول للأميركيين بصراحة وحزم، كل الخيارات على الطاولة: الدبلوماسية المتكافئة أو الدفاع الذي يسبب لكم الندم".

وأضاف: "إذا اخترتم الدبلوماسية على أساس متكافئ، فسنجلس معكم إلى طاولة المفاوضات، لكن إذا كان خياركم الخداع والعدوان فستتلقون رداً حاسماً من الشعب الإيراني".

كما توجّه إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقول: "لا تحلّل وتتخذ قرارات على أساس معلومات خاطئة"، مشيراً إلى أن ترامب "يعتمد على معلومات خاطئة يزوده بها الخونة والكيان "الإسرائيلي"".

وأشار قاليباف إلى أن "الأعداء ليس لديهم فهم صحيح لإيران وشعبها"، مضيفاً: "ترامب اعتدى على إيران من خلف طاولة المفاوضات مسانداً الكيان "الإسرائيلي" وهزم هزيمة نكراء".

وجدد التأكيد على أنّ "إيران لم ولن تسعى إلى امتلاك الأسلحة النووية".

