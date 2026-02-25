كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي مؤسسة القدس الدولية تندد بحرب الإبادة في غزة وتصفية هوية القدس والضفة

إيران

قاليباف: كل الخيارات على الطاولة بين الدبلوماسية المتكافئة والدفاع الحاسم
🎧 إستمع للمقال
إيران

قاليباف: كل الخيارات على الطاولة بين الدبلوماسية المتكافئة والدفاع الحاسم

2026-02-25 15:41
61

أكّد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، مشدداً على أن بلاده تضع الدبلوماسية المتكافئة أو الدفاع الذي يسبب الندم في إطار خياراتها المطروحة.

وقال قاليباف، خلال ندوة مع ناشطين في المجال الاقتصادي: "نقول للأميركيين بصراحة وحزم، كل الخيارات على الطاولة: الدبلوماسية المتكافئة أو الدفاع الذي يسبب لكم الندم".

وأضاف: "إذا اخترتم الدبلوماسية على أساس متكافئ، فسنجلس معكم إلى طاولة المفاوضات، لكن إذا كان خياركم الخداع والعدوان فستتلقون رداً حاسماً من الشعب الإيراني".

كما توجّه إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقول: "لا تحلّل وتتخذ قرارات على أساس معلومات خاطئة"، مشيراً إلى أن ترامب "يعتمد على معلومات خاطئة يزوده بها الخونة والكيان "الإسرائيلي"".

وأشار قاليباف إلى أن "الأعداء ليس لديهم فهم صحيح لإيران وشعبها"، مضيفاً: "ترامب اعتدى على إيران من خلف طاولة المفاوضات مسانداً الكيان "الإسرائيلي" وهزم هزيمة نكراء".

وجدد التأكيد على أنّ "إيران لم ولن تسعى إلى امتلاك الأسلحة النووية".

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران دونالد ترامب محمد باقر قاليباف
إقرأ المزيد
المزيد
تفكيك شبكة إرهابية في سيستان وبلوشستان الإيرانيتين وإلقاء القبض على 8 عناصر
تفكيك شبكة إرهابية في سيستان وبلوشستان الإيرانيتين وإلقاء القبض على 8 عناصر
إيران منذ ساعة
صواريخ إيرانية جديدة تشكّل كابوسًا للعدو
صواريخ إيرانية جديدة تشكّل كابوسًا للعدو
إيران منذ ساعة
الرئيس الإيراني: نرى أفقاً جيداً بشأن المفاوضات 
الرئيس الإيراني: نرى أفقاً جيداً بشأن المفاوضات 
إيران منذ ساعة
إيران: الادعاءات بشأن البرنامج النووي والصواريخ وضحايا الاضطرابات الأخيرة كذبة كبرى
إيران: الادعاءات بشأن البرنامج النووي والصواريخ وضحايا الاضطرابات الأخيرة كذبة كبرى
إيران منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
تفكيك شبكة إرهابية في سيستان وبلوشستان الإيرانيتين وإلقاء القبض على 8 عناصر
تفكيك شبكة إرهابية في سيستان وبلوشستان الإيرانيتين وإلقاء القبض على 8 عناصر
إيران منذ ساعة
صواريخ إيرانية جديدة تشكّل كابوسًا للعدو
صواريخ إيرانية جديدة تشكّل كابوسًا للعدو
إيران منذ ساعة
حماس: القنصلية الأميركية في مستوطنة
حماس: القنصلية الأميركية في مستوطنة "إفرات" اعتراف عملي بالاستيطان وشرعنة للضم
فلسطين منذ ساعة
الرئيس الإيراني: نرى أفقاً جيداً بشأن المفاوضات 
الرئيس الإيراني: نرى أفقاً جيداً بشأن المفاوضات 
إيران منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة