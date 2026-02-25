كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عراقجي إلى جنيف للمشاركة في الجولة الثالثة من المفاوضات بين طهران وواشنطن
عراقجي إلى جنيف للمشاركة في الجولة الثالثة من المفاوضات بين طهران وواشنطن

2026-02-25 15:51
عراقجي إلى جنيف للمشاركة في الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن
أفادت وكالة "إيسنا" أنّ وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي سيتوجّه عصر اليوم الأربعاء إلى جنيف، للمشاركة في الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن المفاوضات الإيرانية-الأميركية غير المباشرة ستعقد غداً في جنيف، مؤكّدةً التزام الحكومة بالمشاركة فيها.

وفي وقتٍ سابق اليوم، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف للأميركيين: "إذا اخترتم الدبلوماسية على أساس متكافئ، فسنجلس معكم إلى طاولة المفاوضات، لكن إذا كان خياركم الخداع والعدوان فستتلقون رداً حاسماً من الشعب الإيراني".

وكان قد صرّح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأنّه يفضّل حلّ المواجهة مع إيران عبر الوسائل الدبلوماسية، لكنه حذّر من أنه "لن يسمح أبداً لطهران بتطوير سلاح نووي".

تأتي هذه التصريحات في وقت يتزايد فيه التحشيد العسكري الأميركي في المنطقة، ومعه الحديث عن عدوان أميركي محتمل على إيران.

