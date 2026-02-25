كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي الرئيس الإيراني: نرى أفقاً جيداً بشأن المفاوضات 

إيران

إيران: الادعاءات بشأن البرنامج النووي والصواريخ وضحايا الاضطرابات الأخيرة كذبة كبرى
🎧 إستمع للمقال
إيران

إيران: الادعاءات بشأن البرنامج النووي والصواريخ وضحايا الاضطرابات الأخيرة كذبة كبرى

2026-02-25 16:29
77

أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن ما يُزعم بشأن البرنامج النووي الإيراني، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وعدد ضحايا الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها إيران في كانون الثاني/يناير، "ليست سوى تكرار لمجموعة من الأكاذيب الكبرى. و"خلق حقيقة زائفة" تُستخدم لتعزيز الحملة الشيطانية ضدّ الشعب الإيراني".

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي في تغریدة له عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء 25 شباط/فبراير 2026، لفت فيه إلى تكرار الادعاءات الكاذبة من قبل المسؤولين الأميركيين والكيان الصهيوني حول البرنامج النووي الإيراني وسائر القضايا المتعلقة بإيران.

وقال بقائي: "إن الكذابين المحترفين يتمتعون بخبرة خاصة في خلق حقيقة زائفة. حيث يعتمدون على قاعدة - أعد الادّعاء الكاذب مرارًا وتكرارًا حتّى يكتسب مظهر الحقيقة - وهي قاعدة ابتكرها مستشار هتلر وزير استخبارات ألمانيا النازية "جوزيف غوبلز"، وقد استُخدمت على نطاق واسع".

وأوضح بقائي أن "هذه القاعدة تُستخدم الآن بشكل منهجي من قبل الادارة الأميركية ودعاة الحرب من حولها، وخاصة الكيان "الإسرائيلي" المرتكب للإبادة الجماعية، لتعزيز الحملة الشيطانية لنشر المعلومات الكاذبة والمزورة ضدّ الشعب الإيراني". 

وشدد على "أن ما يدعى بشأن البرنامج النووي الإيراني، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وعدد ضحايا الاضطرابات التي شهدتها البلاد في شهر كانون الثاني/يناير، ليس سوى تكرار لمجموعة من الأكاذيب الكبرى. ولا ينبغي لأحد أن ينخدع بمثل هذه الأكاذيب".

وجاءت تصريحات بقائي ردًا على ادعاءات الرئيس الاميركي دونالد ترامب في خطابه أمام الكونغرس الأميركي، حيث زعم أن الجمهورية الإسلامية الايرانية تعمل على تطوير صواريخ باليستية قادرة على الوصول إلى الأراضي الأميركية ويمكنها أن تشكّل تهديدًا لأوروبا والقواعد الأميركية في الخارج. كما زعم أنه "حذر الإيرانيين بشأن أي محاولة مستقبلية لإعادة بناء برنامجهم للأسلحة، وخاصة الأسلحة النووية"، وقال: "لدينا أقوى جيش في العالم، وقد قمت بإعادة بنائه خلال فترة ولايتي الرئاسية الأولى. لقد دمرنا البرنامج النووي الإيراني، والآن يريدون البدء من جديد ويسعون لتحقيق أهدافهم" على حد زعمه.
 

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران دونالد ترامب الاتفاق النووي الايراني الخارجية الايرانية ​إسماعيل بقائي​
إقرأ المزيد
المزيد
تفكيك شبكة إرهابية في سيستان وبلوشستان الإيرانيتين وإلقاء القبض على 8 عناصر
تفكيك شبكة إرهابية في سيستان وبلوشستان الإيرانيتين وإلقاء القبض على 8 عناصر
إيران منذ ساعة
صواريخ إيرانية جديدة تشكّل كابوسًا للعدو
صواريخ إيرانية جديدة تشكّل كابوسًا للعدو
إيران منذ ساعة
الرئيس الإيراني: نرى أفقاً جيداً بشأن المفاوضات 
الرئيس الإيراني: نرى أفقاً جيداً بشأن المفاوضات 
إيران منذ ساعة
إيران: الادعاءات بشأن البرنامج النووي والصواريخ وضحايا الاضطرابات الأخيرة كذبة كبرى
إيران: الادعاءات بشأن البرنامج النووي والصواريخ وضحايا الاضطرابات الأخيرة كذبة كبرى
إيران منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
تفكيك شبكة إرهابية في سيستان وبلوشستان الإيرانيتين وإلقاء القبض على 8 عناصر
تفكيك شبكة إرهابية في سيستان وبلوشستان الإيرانيتين وإلقاء القبض على 8 عناصر
إيران منذ ساعة
صواريخ إيرانية جديدة تشكّل كابوسًا للعدو
صواريخ إيرانية جديدة تشكّل كابوسًا للعدو
إيران منذ ساعة
حماس: القنصلية الأميركية في مستوطنة
حماس: القنصلية الأميركية في مستوطنة "إفرات" اعتراف عملي بالاستيطان وشرعنة للضم
فلسطين منذ ساعة
الرئيس الإيراني: نرى أفقاً جيداً بشأن المفاوضات 
الرئيس الإيراني: نرى أفقاً جيداً بشأن المفاوضات 
إيران منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة