قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء (25 شباط/ فبراير 2026)، إنّه يرى "أفقاً جيداً بشأن المفاوضات"، مشيراً إلى أنّ وزير الخارجية عباس عراقجي سيتابع الجولة الثالثة غداً في جنيف.

ولفت بزشكيان، خلال افتتاح مشاريع اقتصادية شمال إيران، إلى أنّ القيادة الإيرانية حاولت إدارة الأمور بطريقة تتجاوز فيها معادلة "لا حرب لا سلام"، وذلك بتوجيه من آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي.

وتأتي هذه التصريحات قبيل انعقاد الجولة الثالثة من المحادثات الإيرانية الأميركية غير المباشرة، المزمع إقامتها في جنيف غداً، وبعد جولتين سابقتين إحداهما في المكان ذاته، والأخرى في مسقط، وبوساطة سلطنة عمان.

في السياق، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر الأربعاء، بأنه يفضّل حلّ المواجهة مع إيران عبر الوسائل الدبلوماسية، لكنه حذّر من أنه "لن يسمح أبداً لطهران بتطوير سلاح نووي".

