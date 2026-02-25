أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران، أن قواته البرية نفذت خلال مناورات "التمرين المشترك 1404" عمليات إطلاق ناجحة لأحدث منظوماتها الصاروخية، حيث جرى استهداف أهداف محددة مسبقًا على سواحل البلاد الجنوبية وتدميرها بدقة.

وجرت المناورات بمشاركة وحدات مختلفة من القوة البرية، وشهدت اختبارًا عمليًا لمنظومات صاروخية جديدة أُلحقت مؤخرًا بوحدات القتال الصاروخي.

وبحسب المعلومات المعلنة، تمكنت إحدى المنظومات الحديثة من تنفيذ مهمة أولى بنجاح قبل الانتقال سريعًا إلى موقع آخر لضرب هدف ثانٍ، في مؤشر على الجاهزية العالية والقدرة على المناورة وإعادة التموضع في ساحة المعركة.

وأكدت الجهات المعنية أن الأنظمة الجديدة مزودة بتقنيات توجيه متقدمة وقدرات إصابة دقيقة، إضافة إلى رؤوس حربية مطوّرة قادرة على اختراق التحصينات والتشكيلات القتالية، ما يعزز دور هذه الوحدات في تنفيذ ضربات دقيقة وفعالة.

وخلال المناورات، برز صاروخ "فتح 450" الباليستي كأحد أحدث المنظومات التي دخلت الخدمة. ويبلغ مداه بين 150 و250 كيلومترًا، ويعمل بالوقود الصلب، مع سرعة تصل إلى خمسة أضعاف سرعة الصوت، ما يقلص زمن الوصول إلى الهدف. كما يتميز بإمكانية إطلاقه من منصات ثابتة ومتحركة، ويُزوّد برؤوس حربية متعددة بحسب طبيعة المهمة.

إلى جانب ذلك، يواصل صاروخ "فتح 360" أداءه ضمن منظومة التسليح الصاروخي للقوة البرية. ويصل مداه إلى 120 كيلومترًا، ويعتمد على وقود صلب مركّب، مع دقة إصابة تقل عن 30 مترًا. كما يتمتع بقدرة على مقاومة الحرب الإلكترونية، ويمكن تزويده برؤوس حربية خارقة للتحصينات، ما يجعله مناسبًا للمهام التكتيكية السريعة.

ويرى مراقبون أن إدخال هذه المنظومات وتطويرها يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز القدرة الصاروخية الدقيقة، ورفع مدى العمليات، وزيادة بقاء المنصات في بيئة قتالية معقدة، بما يعزز معادلات الردع في المنطقة.



