استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب، وفدًا من جريدة اللواء برئاسة رئيس التحرير صلاح سلام، يرافقه الدكتور حسين سعد، ومدير رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) الدكتور ماجد منيمنة، حيث قدّم الوفد التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وخلال اللقاء، عرض منيمنة أوضاع مؤسسة "إيدال" وخططها في المرحلة المقبلة، لا سيما في ما يتعلق بتشجيع الاستثمارات في لبنان وتحفيز الاقتصاد الوطني.

وتناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، حيث اعتبر العلامة الخطيب أننا "في امتحان على مستوى لبنان والأمة العربية والإسلامية، وفلسطين هي أكبر امتحان". وأضاف: "لقد ظلمنا وندافع عن أنفسنا وعن شرفنا وكرامتنا، فهل يمكن أن نستسلم؟ لقد مضى أكثر من قرن على سقوط الدولة العثمانية، فماذا فعلنا كأمة عربية وإسلامية منذ ذلك الحين؟".

وأشار إلى أن "إسرائيل تهدد الجميع اليوم دون استثناء، وإذا انهزمت إيران في المعركة، فستكون هزيمة للأمة بأكملها"، متمنيًا مرحلة جديدة من التعاون العربي والإسلامي لمواجهة التحديات، وداعيًا إلى التحلي بالحكمة من قبل جميع الأطراف اللبنانية، مؤكدًا أن "قرار الحرب والسلم ليس في يدنا".

كما استقبل العلامة الخطيب مدير عام جمعية التعليم الديني الإسلامي محمد سماحة على رأس وفد ضم عددًا من المسؤولين في الجمعية، حيث قدموا التهاني بالشهر الفضيل واستعرضوا نشاطات الجمعية ومشاريعها المستقبلية وبرامجها التعليمية.

وأشاد الشيخ الخطيب بكل جهد يعزز التعليم الديني ويسهم في تعميمه في المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة، معتبرًا أنه "ضرورة تربوية لترسيخ المفاهيم الإيمانية في نفوس الطلاب، بما يساهم في تحصين المجتمع بالقيم الدينية والأخلاقية".

كما نوّه بجهود الجمعية في توفير التعليم الديني في مختلف المناطق اللبنانية، لا سيما في القرى الحدودية في الجنوب، لما لذلك من دور في تعزيز صمود الأهالي في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

واختتم العلامة الخطيب لقاءاته باستقبال وفود شعبية وعلماء دين وشخصيات اجتماعية وتربوية قدمت التهاني بحلول شهر رمضان، حيث جرى استعراض الأوضاع العامة، كما التقى عددًا من لجان الأوقاف من مناطق مختلفة، واطلع على أوضاعها واحتياجاتها.

