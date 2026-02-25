وصف نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين محمد الهندي، ما يسمى بـ"مجلس السلام" الذي تشكّل مؤخرًا للتعامل مع الوضع في قطاع غزّة بأنه "عرض مسرحي"، مؤكدًا أنه لم يحقق أي تغيير فعلي في مسار الحرب أو الحد من الجرائم الصهيونية ضدّ الفلسطينيين.

وأشار الهندي إلى أن ما سُمي بـ"مجلس السلام"، "يقوم على سيادة أميركية مطلقة وأمن كامل لـ"إسرائيل"، مقابل تغييب الفلسطينيين عن تقرير مصيرهم، بينما يقتصر تمثيلهم على إدارة شؤون غزّة عبر لجان تكنوقراط دون سلطة سياسية حقيقية".

وأكد أن ملفات إعادة الإعمار مرتبطة بمحاولة كيان الاحتلال تجريد المقاومة من سلاحها، وأن أي تفاهمات تمّت جاءت بهدف وقف المجازر على المدنيين، وليس ثقة بالوسيط الأميركي.

وأضاف أن استمرار قوّة الفلسطينيين يمنحهم وزنًا في المعادلات الإقليمية والدولية، وأن الرهان على تسليم سلاح المقاومة مقابل الإعمار هو "وهم كبير".

وشدّد الهندي على أن "الروح الشعبية والتمسك بالأرض هي المصدر الحقيقي للقوّة، وأن أي ضعف سيؤدي إلى التهجير والاستباحة"، مؤكّدًا أن "القضية الفلسطينية ستبقى حية ما دام الشعب متمسكًا بخيار المقاومة".



