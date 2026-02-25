أعلنت مديرية الأمن العام في محافظة سيستان وبلوشستان، اليوم الأربعاء 25 شباط/ فبراير 2026، عن نجاحها في تفكيك شبكة إرهابية كانت تنشط على امتداد الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد، مؤكدة إلقاء القبض على 8 عناصر مرتبطين بجماعات تكفيرية وأجهزة استخبارات أجنبية.

وأوضح بيان صادر عن المديرية العامة للأمن في المحافظة أن العملية نُفذت بشكل مشترك بين وزارة الأمن، ومقر القدس التابع للقوة البرية في الحرس الثوري، وقوى الأمن الداخلي (فراجا)، حيث أسفرت أيضاً عن مقتل 3 إرهابيين خلال اشتباكات مع القوات الأمنية.

وأضاف البيان أن الضربة الأمنية استهدفت مخابئ العناصر الإرهابية، ما أدى إلى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة، من بينها قاذفات "آر بي جي-7"، وبندقية أمريكية من طراز "إم 4" مزودة بمنظار للرؤية الليلية، إلى جانب عدة بنادق "كلاشينكوف" مجهزة بقاذفات قنابل، ومسدسات مع ذخائرها وكواتم صوت، بالإضافة إلى لوحات سيارات مسروقة.

وأشار البيان إلى أن القتلى والموقوفين هم من رعايا أجانب جرى استئجارهم من قبل جماعات إرهابية، لافتاً إلى أن المعتقلين اعترفوا خلال التحقيقات الأولية بتنفيذ هجوم مسلح استهدف محطة تفتيش تابعة لمخفر "فهرج" في محافظة كرمان، ما أدى إلى استشهاد 3 من عناصر القوى الأمنية وأحد المواطنين.

وأكدت المديرية أن المعلومات الاستخباراتية المستندة إلى تعاون المواطنين كان لها دور محوري في إنجاح العملية، مشيرة إلى أنه سيتم نشر تفاصيل إضافية بعد استكمال التحقيقات وحسم النتائج النهائية.

