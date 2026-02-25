كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي توغّل "إسرائيلي" في الكسارات بمحافظة القنيطرة السورية

إيران

تفكيك شبكة إرهابية في سيستان وبلوشستان الإيرانيتين وإلقاء القبض على 8 عناصر
🎧 إستمع للمقال
إيران

تفكيك شبكة إرهابية في سيستان وبلوشستان الإيرانيتين وإلقاء القبض على 8 عناصر

2026-02-25 17:24
66

أعلنت مديرية الأمن العام في محافظة سيستان وبلوشستان، اليوم الأربعاء 25 شباط/ فبراير 2026، عن نجاحها في تفكيك شبكة إرهابية كانت تنشط على امتداد الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد، مؤكدة إلقاء القبض على 8 عناصر مرتبطين بجماعات تكفيرية وأجهزة استخبارات أجنبية.

وأوضح بيان صادر عن المديرية العامة للأمن في المحافظة أن العملية نُفذت بشكل مشترك بين وزارة الأمن، ومقر القدس التابع للقوة البرية في الحرس الثوري، وقوى الأمن الداخلي (فراجا)، حيث أسفرت أيضاً عن مقتل 3 إرهابيين خلال اشتباكات مع القوات الأمنية.

وأضاف البيان أن الضربة الأمنية استهدفت مخابئ العناصر الإرهابية، ما أدى إلى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة، من بينها قاذفات "آر بي جي-7"، وبندقية أمريكية من طراز "إم 4" مزودة بمنظار للرؤية الليلية، إلى جانب عدة بنادق "كلاشينكوف" مجهزة بقاذفات قنابل، ومسدسات مع ذخائرها وكواتم صوت، بالإضافة إلى لوحات سيارات مسروقة.

وأشار البيان إلى أن القتلى والموقوفين هم من رعايا أجانب جرى استئجارهم من قبل جماعات إرهابية، لافتاً إلى أن المعتقلين اعترفوا خلال التحقيقات الأولية بتنفيذ هجوم مسلح استهدف محطة تفتيش تابعة لمخفر "فهرج" في محافظة كرمان، ما أدى إلى استشهاد 3 من عناصر القوى الأمنية وأحد المواطنين.

وأكدت المديرية أن المعلومات الاستخباراتية المستندة إلى تعاون المواطنين كان لها دور محوري في إنجاح العملية، مشيرة إلى أنه سيتم نشر تفاصيل إضافية بعد استكمال التحقيقات وحسم النتائج النهائية.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الارهاب
إقرأ المزيد
المزيد
تفكيك شبكة إرهابية في سيستان وبلوشستان الإيرانيتين وإلقاء القبض على 8 عناصر
تفكيك شبكة إرهابية في سيستان وبلوشستان الإيرانيتين وإلقاء القبض على 8 عناصر
إيران منذ ساعة
صواريخ إيرانية جديدة تشكّل كابوسًا للعدو
صواريخ إيرانية جديدة تشكّل كابوسًا للعدو
إيران منذ ساعة
الرئيس الإيراني: نرى أفقاً جيداً بشأن المفاوضات 
الرئيس الإيراني: نرى أفقاً جيداً بشأن المفاوضات 
إيران منذ ساعة
إيران: الادعاءات بشأن البرنامج النووي والصواريخ وضحايا الاضطرابات الأخيرة كذبة كبرى
إيران: الادعاءات بشأن البرنامج النووي والصواريخ وضحايا الاضطرابات الأخيرة كذبة كبرى
إيران منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
تفكيك شبكة إرهابية في سيستان وبلوشستان الإيرانيتين وإلقاء القبض على 8 عناصر
تفكيك شبكة إرهابية في سيستان وبلوشستان الإيرانيتين وإلقاء القبض على 8 عناصر
إيران منذ ساعة
صواريخ إيرانية جديدة تشكّل كابوسًا للعدو
صواريخ إيرانية جديدة تشكّل كابوسًا للعدو
إيران منذ ساعة
الرئيس الإيراني: نرى أفقاً جيداً بشأن المفاوضات 
الرئيس الإيراني: نرى أفقاً جيداً بشأن المفاوضات 
إيران منذ ساعة
إيران: الادعاءات بشأن البرنامج النووي والصواريخ وضحايا الاضطرابات الأخيرة كذبة كبرى
إيران: الادعاءات بشأن البرنامج النووي والصواريخ وضحايا الاضطرابات الأخيرة كذبة كبرى
إيران منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة