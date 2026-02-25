توغّلت دورية عسكرية "إسرائيلية"، اليوم الأربعاء (25 شباط/ فبراير 2026)، في منطقة الكسارات بين بلدتي "جباتا الخشب" و"أوفانيا"، بمحافظة القنيطرة جنوبي سورية.

وضمّت الدورية 13 آلية عسكرية مدرّعة، وقامت بتفتيش المارة قبل انطلاقها إلى نقطة "حرش جباتا الخشب" شمالي القنيطرة، من دون ورود أي معلومات عن حالات اعتقال.

وكانت قوات الاحتلال قد توغّلت فجر أول من أمس، في محيط بلدة صيدا الجولان في ريف القنيطرة، بعدما توغّلت في قرية رويحينة، بريف القنيطرة الأوسط، واعتقلت راعي أغنام، الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك في إطار الانتهاكات "الإسرائيلية" المستمرة على الأراضي السورية، على الرغم من البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة و"إسرائيل" وسورية، بداية الشهر الماضي، والذي أُعلن فيه التوصّل إلى تفاهمات وُصفت بالاستراتيجية لتعزيز "الأمن والاستقرار" بين "إسرائيل" ودمشق، بعد اجتماع عُقد في العاصمة الفرنسية باريس.

