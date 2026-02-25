جدد رئيس الحكومة نواف سلام، التزام حكومته بإعادة إعمار الجنوب، مشددًا على أن هذا الالتزام هو التزام ثابت، و مؤكدًا من جهة ثانية أنه بعد سنة من عمر حكومته لا يدعي أنه حقق المعجزات خلال هذه الفترة، لافتًا إلى أن معاناة الناس هي أكبر من أي إنجاز يمكن أن يذكره.

وقال سلام في حفل إفطار أقامه في السرايا الحكومية غروب اليوم الأربعاء 25 شباط/فبراير 2026: "نلتقي اليوم بعد مرور عام على نيل حكومتنا ثقة البرلمان وبدء عملها. لقد كانت سنة غير عادية من حيث الأحداث والتحديات، فلبنان خرج من حرب مدمرة، إلا أن الاعتداءات "الإسرائيلية" مستمرة".

أضاف: "لعقود طويلة سادت ثقافة الإفلات من العقاب واستباحة المال العام وانعدام المساءلة والمحاسبة، وعمق هذا الواقع انعدام الثقة بالدولة سواء لدى المواطنين الذين يقوم عليهم العقد الاجتماعي ومشروعية الحكم أو لدى الأشقاء العرب والمجتمع الدولي".

وتابع: "بعد سنة، نحن لا ندّعي أننا حققنا المعجزات، فنحن ندرك أن معاناة الناس أكبر من أي إنجاز يمكن أن نذكره اليوم، لكن لا بد لنا من التأكيد أننا بوضعنا الأسس اللازمة للتصدي لهذه التحديات بدأنا بتغيير مسار كان يقود حتمًا إلى انهيار كامل للدولة والمجتمع".

وشدّد على أنّ "التزام حكومتنا بإعادة إعمار الجنوب هو التزام ثابت منذ اليوم الأول، ولهذا ما عدت الى الجنوب ثانية إلا وقد تأكدت أنني أعود اليه ومعي ما هو أثقل وأصدق من الوعود: مشاريع محددة ومسارات تنفيذ وتمويلًا مخصّصًا بدأنا بتأمينه وخططًا تُترجَم على الأرض".

وأردف سلام: "اليوم أستطيع القول، إنّنا ومقارنة بكل مراحل الأزمة السابقة بتنا في أقرب نقطة للعودة إلى الانتظام المالي، وهذا ما سيمهّد لخروج البلاد من كابوس الانهيار الذي صنّفه البنك الدولي واحدًا من أكبر ثلاثة انهيارات اقتصادية في التاريخ الحديث".

وأشار سلام إلى أن "مشروع قانون الفجوة الماليّة بات بحوزة البرلمان ونحن لسنا منفتحين على نقاشه فحسب بل على أية تعديلات قد تسمح بتحسينه وتطويره".

وقال: "من البديهي أن عمر الحكومة سينتهي مع إنجاز الاستحقاق الانتخابي وما أنجزناه قد لا يلبي كل طموحاتنا ولا طموحات اللبنانيين، ولكن ما يهمنا هو أن نكون قد وضعنا البلاد على طريق إعادة بناء الدولة ومؤسساتها واستعادة ثقة المواطن بها".

