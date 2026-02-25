برعاية وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، اختتمت جمعية CHANCE مشروعها الوطني تحت عنوان: "الابتكار والتكنولوجيا في ألم الأطفال والأورام والطب النفسي والرعاية التلطيفية؛ التأثير والطريق إلى الأمام" وذلك في لقاء شكل مناسبة تكريمية لصمود الأطفال والعائلات الذين يعيشون مع السرطان وأمراض الدم.

نظم اللقاء في مؤسسة شارل قرم في الأشرفية بحضور النائب ألان عون، وزير الإعلام السابق زياد مكاري، نقيبة الممرضات والممرضين الدكتورة السيدة عبير علامة، المديرة التنفيذية للشبكة الدولية للرعاية التلطيفية للأطفال (ICPCN) البروفيسورة جوليا داونينغ، رئيسة جمعية CHANCE البرفسور رولا فرح، رئيس مجلس إدارة مؤسسة شارل قرم السيد ديفيد قرم، وعدد من الأهالي والأطفال المصابين بأورام، إضافة إلى حشد من الاختصاصيين النفسيين الذين تم تدريبهم من خلال المشروع والأطباء الاختصاصيين في طب الأطفال وطب الأورام وعدد من المديرين التنفيذيين والمديرين الطبيين لشركاء الجمعية من المستشفيات.

وفي كلمته أكد الوزير الدكتور ناصر الدين، أن مقاربة السرطان من منظور سرطان الأطفال قد تختلف إلى حدّ ما عن مقاربته في سياقات أخرى، إذ يجب معالجة المشكلة بشكل شمولي لا من زاوية واحدة فقط، حيث يحتلّ الدعم النفسي والرعاية التلطيفية للأطفال، أو ما يُسمّى "رعاية الراحة"، مكانة تعادل في أهميتها تأمين الأدوية.

وأعرب الوزير ناصر الدين عن اعتقاده بأن المقاربة الأساسية والجوهرية هي تلك التي تعتمدها مؤسسة CHANCE، حيث يتم النظر إلى الأمور بطريقة تكاملية تُتمّم ما تقوم به الوزارة. ولفت إلى أن الجمعية أدت دورًا كبيرًا في دعم الخطة الوطنية للسرطان، لا سيما في النظر إلى المريض، لا فقط من زاوية العلاج داخل المستشفى، بل من منظور شامل يراعي جميع جوانبه: ألمه الجسدي، وما يحتاج إليه من دعم معنوي ونفسي ورعاية تلطيفية؛ لأن الأمر لا يقتصر على الدواء فحسب، بل يتعدّى ذلك بكثير.

وقال: "قد تكون الدولة اللبنانية غارقة في تحديات عديدة، وكذلك وزارة الصحة، المنشغلة بتأمين الأدوية، وتوسيع البروتوكولات العلاجية، وضمان الميزانيات، والتنسيق مع وزارة المالية لتأمين التمويل. لكن الأهم من كل ذلك هو قصة النجاح التي تُكتب عندما يحقق مريض الشفاء، وعندما يُشفى طفل في أي مركز من مراكزنا. هذا هو جوهر الموضوع".

وتابع: "لا أحد يدرك حقيقة هذا الألم إلا من اختبره بنفسه — حين يكون ابنه أو أحد أفراد عائلته مريضًا، أو عندما يصل إلى مرحلة الرعاية التلطيفية أو رعاية الراحة. وقال: عندها فقط يفهم معنى ما يتم القيام به اليوم مشددًا على أهميته".

ولفت ناصر الدين إلى أن وزارة الصحة العامة تتعامل مع إرث متراكم من الأزمات المتتالية التي واجهها لبنان في السنوات الماضية وفي مقدمها مسألة تأمين الأدوية وضمان الاستشفاء؛ فقد شكل تأمين الأدوية تحديًا كبيرًا، كما لم يكن ضمان حصول المرضى على العلاج في الوقت المناسب وبالشكل الملائم بالأمر السهل.

وعرض وزير الصحة العامة ما قامت به الوزارة خلال العام الماضي لناحية توسيع البروتوكولات العلاجية بشكل كبير، بإدراج عدد من الأدوية المبتكرة الجديدة بناءً على توصيات المجتمع الطبي، وارتفعت نسبة التوسعة الملحوظة إلى أربعة أضعاف ما كانت عليه سابقًا في موازاة إدخال أدوية جديدة وحديثة ومتطورة كانت تُعدّ حلمًا لمرضى لبنان. وذكّر الوزير ناصر الدين بقرار التغطية الكاملة بنسبة 100% لعمليات زرع نقي العظم للأطفال في لبنان في كل المستشفيات الحكومية والخاصة، مضيفًا أن كل هذا لا يزال غير كاف حيث هناك العديد من الحالات العالقة، والعديد من الأدوية التي لا تزال قيد الإدراج.

وأكد أهمية أن يكون العمل تكامليًا في لبنان بين القطاعين العام والخاص، وأن يكون مندمجًا ضمن رؤية واحدة، بحيث يتحقق الانتقال من التشتّت إلى وحدة الرؤية.

وتوقف الوزير ناصر الدين أمام الخطة الوطنية لمكافحة السرطان والبرنامج الوطني مؤكدًا أنهما يعملان بشكل وثيق مع المجتمعين الدولي والوطني، ويسهمان في سدّ الثغرات واستكمال النواقص الموجودة. ويتم أيضًا التعاون مع الجامعات وجميع الشركاء. وأكد أن كل الملاحظات المطروحة ستؤخذ بعين الاعتبار، وستُدرج ضمن فصل الرعاية التلطيفية في الخطة الوطنية لمكافحة السرطان بحيث يصار إلى تنفيذها تدريجيًا.

وقائع اللقاء

اللقاء كان قد استهل بكلمة للسيد قرم، ثم تقديم للمشروع الذي نفذته الجمعية، فشهادات الأطفال والأهالي، وكلمة لرئيسة الجمعية البرفسور رولا فرح، ومداخلة للبروفسور داونينغ حول "ضمان الوصول للجميع: معالجة عدم المساواة في الرعاية التلطيفية للأطفال".

وتحت عنوان: "لمسات أمل: حيث يلتقي الشفاء بالفن"، نُظّم معرض من نتاج أطفال مصابين بالسرطان وأمراض الدم.

الكلمات المفتاحية