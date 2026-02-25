بمناسبة مرور أسبوع على استشهاد القائد المجاهد حسين محمد ياغي (أبب علي صادق) وثُلة من رفاقه، أقامت العتبة المقدسة للسيدة خولة بنت الإمام الحسين (عليهما السلام) في مدينة بعلبك مجلسًا تأبينيًا حاشدًا، تخللته أجواء رمضانية من الأدعية والمواساة.

وشهدت المناسبة حضورًا لافتًا لعائلة الشهيد، إلى جانب حشد غفير من المحبين والمؤمنين، حيث استذكر الحاضرون مسيرة الشهيد القائد الذي ارتقى إثر عدوان "إسرائيلي" استهدف منطقة البقاع مؤخرًا.

وقد أحيا المراسم خادم المنبر الحسيني، الرادود حسين عياش، بمجلس عزاء ولطميات وقراءات للأدعية الرمضانية، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بتضحيات الشهداء الذين بذلوا دماءهم دفاعًا عن الوطن.

