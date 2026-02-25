كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
لبنان

لبنان

العتبة المقدسة للسيدة خولة (ع) تُحيي أسبوع الشهيد القائد حسين ياغي "أبي علي صادق"

2026-02-25 21:35
82

بمناسبة مرور أسبوع على استشهاد القائد المجاهد حسين محمد ياغي (أبب علي صادق) وثُلة من رفاقه، أقامت العتبة المقدسة للسيدة خولة بنت الإمام الحسين (عليهما السلام) في مدينة بعلبك مجلسًا تأبينيًا حاشدًا، تخللته أجواء رمضانية من الأدعية والمواساة.

وشهدت المناسبة حضورًا لافتًا لعائلة الشهيد، إلى جانب حشد غفير من المحبين والمؤمنين، حيث استذكر الحاضرون مسيرة الشهيد القائد الذي ارتقى إثر عدوان "إسرائيلي" استهدف منطقة البقاع مؤخرًا.

وقد أحيا المراسم خادم المنبر الحسيني، الرادود حسين عياش، بمجلس عزاء ولطميات وقراءات للأدعية الرمضانية، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بتضحيات الشهداء الذين بذلوا دماءهم دفاعًا عن الوطن.

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله بعلبك الشهداء السيد خولة
