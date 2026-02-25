كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لقاء بين حزب الله والشعبي الناصري: تأكيد على دعم المقاومة ومواجهة التحديات
لقاء بين حزب الله والشعبي الناصري: تأكيد على دعم المقاومة ومواجهة التحديات

2026-02-25 21:38
استقبل مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر، في مركز الحزب في مدينة صيدا، وفدًا من التنظيم الشعبي الناصري برئاسة عضو الأمانة العامة الأستاذ ناصيف عيسى، وضمّ الوفد الأستاذ مصباح الزين وعضوي اللجنة المركزية محمد مطيع غبورة وعدنان السكافي، وذلك بحضور مسؤول شعبة صيدا الحاج علي فنيش ومسؤول العلاقات في القطاع الحاج يوسف سلمان.

واستهلّ الوفد اللقاء بتوجيه التحية لأرواح الشهداء، وفي مقدّمهم سيد شهداء الأمة سماحة السيد حسن نصر الله، والشهيد السيد هاشم صفي الدين، إلى جانب القادة الشهداء وكلّ  شهداء المقاومة الإسلامية، حيث تلا الحاضرون سورة الفاتحة عن أرواحهم.

وعبّر الوفد عن شكره وتقديره لقيادة حزب الله على مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، وجهودها المستمرة في نصرة مقاومته في سبيل الحرية والاستقلال من الاحتلال "الإسرائيلي".

وتناول المجتمعون الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة، في ظل ما وصفوه بالضغوط التي تمارسها الإدارة الأميركية على الدول العربية والإسلامية، بما يخدم الكيان الصهيوني ومشاريعه التوسعية، مشيرين إلى التطورات الجارية في فلسطين والسودان وليبيا، وما يرافقها من تهديدات تطاول دولًا أخرى.

وأكد الطرفان ضرورة تضافر الجهود وتعزيز خيار المقاومة لمواجهة هذه التحديات والاعتداءات، والتصدي للمخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وفي ختام اللقاء، وجّه الوفد دعوة لقيادة حزب الله، عبر الشيخ زيد ضاهر، للمشاركة في مسيرة الوفاء للشهيد معروف سعد، في الذكرى السنوية الحادية والخمسين لاستشهاده، وذلك عند الساعة العاشرة والنصف من صباح الأحد في الأول من آذار/ ماس المقبل.

