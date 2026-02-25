كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي وفد من مؤسسة الجرحى يزور السيد هاشم الحيدري 

لبنان

انطلاق الصباحيات القرآنية في البقاع والشمال بمشاركة طلابية واسعة
🎧 إستمع للمقال
لبنان

انطلاق الصباحيات القرآنية في البقاع والشمال بمشاركة طلابية واسعة

2026-02-25 22:03
51

بالتنسيق مع قسم التبليغ والأنشطة الثقافية في البقاع، افتتحت التعبئة التربوية – القطاع السابع، بالتعاون مع جمعية القرآن الكريم، أولى الصباحيات القرآنية، اليوم الأربعاء 25 شباط/ فبراير2026، في مدرسة المربي ضاهر جعفر الرسمية – سهلات الماء، للحلقة الثالثة، بمشاركة نحو 100 طالبٍ وطالبة، وحضور جمعٍ من الأساتذة.

استُهلّت الصباحية بفقرة "آيات وحكايات" قدّمها عددٌ من التلاميذ بأسلوبٍ حواري قصصي، تلتها تلاوة آياتٍ من الذكر الحكيم للقارئ علي شمص، إلى جانب مشاركات لعددٍ من التلاميذ الحافظين لأجزاءٍ من القرآن الكريم، في أجواءٍ إيمانية مميزة. وفي ختام الفعالية، جرى توزيع الجوائز على الفائزين في فقرة الأسئلة القرآنية.

وفي القطاع الشمالي، أُقيمت صباحية قرآنية في مدرسة المهدي (عج) – البزالية، للحلقتين الثالثة والرابعة، أمس الثلاثاء 24 شباط/ فبراير 2026 عند الساعة العاشرة صباحًا، بحضور نحو 400 طالبٍ وطالبة، تخللتها تلاوات قرآنية لكلٍّ من القارئ حسين عباس البزال، والقارئ الدولي فضيلة الشيخ محمد نبيل أمهز، إضافةً إلى فقرة "لطائف قرآنية" قدّمها الأستاذ حسين وسيم البزال.

الكلمات المفتاحية
البقاع شهر رمضان القرآن الكريم
إقرأ المزيد
المزيد
وفد من مؤسسة الجرحى يزور السيد هاشم الحيدري 
وفد من مؤسسة الجرحى يزور السيد هاشم الحيدري 
لبنان منذ ساعة
انطلاق الصباحيات القرآنية في البقاع والشمال بمشاركة طلابية واسعة
انطلاق الصباحيات القرآنية في البقاع والشمال بمشاركة طلابية واسعة
لبنان منذ ساعة
هيئة التنسيق للقوى الوطنية: الانتخابات استحقاق سيادي ورفض قاطع لأي تدخل خارجي
هيئة التنسيق للقوى الوطنية: الانتخابات استحقاق سيادي ورفض قاطع لأي تدخل خارجي
لبنان منذ ساعة
لقاء بين حزب الله والشعبي الناصري: تأكيد على دعم المقاومة ومواجهة التحديات
لقاء بين حزب الله والشعبي الناصري: تأكيد على دعم المقاومة ومواجهة التحديات
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
انطلاق الصباحيات القرآنية في البقاع والشمال بمشاركة طلابية واسعة
انطلاق الصباحيات القرآنية في البقاع والشمال بمشاركة طلابية واسعة
لبنان منذ ساعة
وفد
وفد "تجمع العلماء" يزور مأدبة زين العابدين ويؤكد الأعمال الوحدوية في شهر رمضان
لبنان منذ 6 ساعات
حزب الله أطلق العمل في المطبخ الرمضاني في مجمع الإمام المجتبى (ع) في السان تيريز
حزب الله أطلق العمل في المطبخ الرمضاني في مجمع الإمام المجتبى (ع) في السان تيريز
لبنان منذ يوم
المحاضرة الرمضانية الأولى للأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم
المحاضرة الرمضانية الأولى للأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم
كلام الأمين منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة