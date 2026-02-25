بالتنسيق مع قسم التبليغ والأنشطة الثقافية في البقاع، افتتحت التعبئة التربوية – القطاع السابع، بالتعاون مع جمعية القرآن الكريم، أولى الصباحيات القرآنية، اليوم الأربعاء 25 شباط/ فبراير2026، في مدرسة المربي ضاهر جعفر الرسمية – سهلات الماء، للحلقة الثالثة، بمشاركة نحو 100 طالبٍ وطالبة، وحضور جمعٍ من الأساتذة.

استُهلّت الصباحية بفقرة "آيات وحكايات" قدّمها عددٌ من التلاميذ بأسلوبٍ حواري قصصي، تلتها تلاوة آياتٍ من الذكر الحكيم للقارئ علي شمص، إلى جانب مشاركات لعددٍ من التلاميذ الحافظين لأجزاءٍ من القرآن الكريم، في أجواءٍ إيمانية مميزة. وفي ختام الفعالية، جرى توزيع الجوائز على الفائزين في فقرة الأسئلة القرآنية.

وفي القطاع الشمالي، أُقيمت صباحية قرآنية في مدرسة المهدي (عج) – البزالية، للحلقتين الثالثة والرابعة، أمس الثلاثاء 24 شباط/ فبراير 2026 عند الساعة العاشرة صباحًا، بحضور نحو 400 طالبٍ وطالبة، تخللتها تلاوات قرآنية لكلٍّ من القارئ حسين عباس البزال، والقارئ الدولي فضيلة الشيخ محمد نبيل أمهز، إضافةً إلى فقرة "لطائف قرآنية" قدّمها الأستاذ حسين وسيم البزال.

