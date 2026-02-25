زار وفدٌ من جرحى الأطفال والنساء، برفقة إدارة المؤسسة، سماحة السيد هاشم الحيدري، في لقاءٍ حمل معاني الوفاء والاعتزاز بالمواقف الثابتة.

وخلال اللقاء، استحضر سماحته مع الحضور صلابة الأجيال التي تربّت على نهج الشهيد الأقدس، وروح الولاية التي شكّلت ركيزةً أساسيةً للصمود، مؤكدًا أن هذا المسار أسهم في حفظ كرامة الأمة ومنحها القدرة على الاستمرار رغم الألم والجراح. وشدّد الحاضرون على تمسّكهم بهذا النهج، لما له من أثرٍ عميق في تعزيز الصبر والثبات في مواجهة التحديات.

واختُتم اللقاء بتقديم درعٍ تكريمي من إدارة المؤسسة، تقديرًا لدوره المؤثر ومواقفه التي تركت أثرًا راسخًا في نفوس الحاضرين.

