أكد قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أنّ بعض الأنظمة والحكومات ترى أنّ سيطرة العدو "الإسرائيلي" أصبحت أمرًا واقعًا لا مناص منه، متسائلًا عن كيفية تقبّل الشعوب لهذه السيطرة والتكيف معها.

وفي محاضرة رمضانية، أشار السيد الحوثي إلى أنّ العدو "الإسرائيلي" واضح في عدوانيته وإجرامه الفظيع جدًا، معتبراً أن بعض الدول تتجه نحو تبني سياسات التطبيع، بما يعني الولاء للعدو والقبول بإذعانه وخضوعه، والتسليم لسياساته وإملاءاته في المنطقة.

وصف السيد الحوثي الوضع الراهن بأنه نتيجة تفريط الأمة بمسؤولياتها العظيمة والمقدسة وخلل في التزاماتها الإيمانية، مؤكداً في الوقت نفسه أن وعود الله صريحة ومؤكدة بسقوط طغيان اليهود الصهاينة، باعتباره مرتبطًا بعدل الله وحكمته.

الكلمات المفتاحية